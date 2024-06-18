Biden, ABD'de yaşayan belgesiz eşlerin sınır dışı edilmesini önleyecek yeni kuralları açıklayacak - Son Dakika
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Biden, ABD'de yaşayan belgesiz eşlerin sınır dışı edilmesini önleyecek yeni kuralları açıklayacak

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Joe Biden'ın, yüz binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak yeni kuralları açıklayacağını duyurdu. Söz konusu uygulama en az 10 yıldır ülkede bulunanlar için geçerli olacak ve bu kişilerin ABD'de yasal olarak çalışmalarına olanak tanıyacak. Anne veya babası bir Amerikan vatandaşıyla evli olan 21 yaşın altındaki 50 bin gencin yanı sıra, ABD vatandaşı ile evli 500 binden fazla kayıtsız göçmen de bu programdan yararlanacak. Biden, ABD göçmenlik sistemini 'daha adil ve daha hakkaniyetli' hale getirme sözü vermişti.

18.06.2024 18:45
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Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Joe Biden'ın, yüz binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak yeni kuralları açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu uygulama en az 10 yıldır ülkede bulunanlar için geçerli olacak ve bu kişilerin ABD'de yasal olarak çalışmalarına olanak tanıyacak.

Anne veya babası bir Amerikan vatandaşıyla evli olan 21 yaşın altındaki 50 bin gencin yanı sıra, ABD vatandaşı ile evli 500 binden fazla kayıtsız göçmen de bu programdan yararlanacak.

Biden, ABD göçmenlik sistemini "daha adil ve daha hakkaniyetli" hale getirme sözü vermişti.

Anketler, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde göçmenler konusunun pek çok seçmen için önemli bir endişe kaynağı olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, ABD vatandaşlarının belgesiz eşlerinin, ülkede 10 yıldır yaşamaları ve 17 Haziran itibarıyla evli olmaları halinde hak kazanacaklarını duyurdu.

Bu kişilere üç yıl içinde daimi ikamet başvurusunda bulunma hakkı tanınacak ve başvuru sonrası üç yıllık çalışma izni verilecek.

Beyaz Saray, ortalama olarak, sürece uygun olanların 23 yıldır ABD'de bulunduğuna inanıyor. Çoğunluğu Meksika doğumlular oluşturacak.

Üst düzey bir yetkili, başvuru sürecinin muhtemelen yaz sonuna kadar açılacağını söyledi.

'Ölçüsüzlük'

Daha sıkı göçmenlik kontrollerini savunan bir kuruluş olan NumbersUSA, yeni politikayı "ölçüsüzlük" olarak eleştirdi.

Örgütün CEO'su James Massa "tarihteki en kötü sınır krizini durdurmak yerine", Biden'ın yürütme yetkisini aşarak, ABD'ye yasa dışı yollardan girenlere af çıkarılabileceği mesajını vermek için anayasaya aykırı bir süreç kullanmıştır" dedi.

Bu program, eski Başkan Barack Obama'nın 2012'de çocuk yaşta ülkeye gelmiş olanlara yönelik getirdiği benzer bir uygulamadan sonra ülkedeki kayıtsız göçmenler için en önemli adımı ifade ediyor.

Obama programı sayesinde ABD'ye çocukken gelen ve Dreamers olarak bilinen 530 binden fazla göçmen sınır dışı edilmekten kurtulmuştu.

Biden'ın yapacağı açıklamanın duyurusu da Obama programının 12. yıldönümü vesilesiyle yapılacak etkinlik öncesinde geldi.

Beyaz Saray ayrıca ABD üniversitelerinden derece almış ya da Dreamers da dahil olmak üzere kendi alanlarında iş teklifi almış yüksek vasıflı belgesiz göçmenler için vize sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı planlıyor.

Göçü sınırlamayı amaçlayan önlemler de açıklandı

Başkan Biden, Haziran'ın ilk haftasında da ABD-Meksika sınırına ulaşan rekor sayıda göçmeni azaltmak için .

Biden yönetimi bu konuda Cumhuriyetçilerin baskısı altındaydı.

Yeni önlemler uyarınca, ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenler, iltica başvuruları işleme koyulmadan sınır dışı edilebilecek.

Bu önleme günlük göçmen sayısı eşiği aşıldığında ve "sınırda durumla başa çıkılamayacak" hale gelindiğinde başvurulacağı belirtildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) geçtiğimiz hafta bu eylemle ABD göçmenlik yasasını ihlal ettiği iddiasıyla Biden yönetimine dava açtı.

Duyuru sırasında Biden, önlemin "çok katı" olduğunu düşünenleri "sabırlı olmaya" çağırmış, "Önümüzdeki haftalarda göçmenlik sistemimizi nasıl daha adil ve hakkaniyetli hale getirebileceğimizi konuşacağım" demişti.

Amerikan Göçmenlik Konseyi'nde politika direktörü olan Aaron Reichlin-Melnick, sınır kararı üzerine aldıkları tepkiden sonra yönetimin bazı olumlu adımlar atma ihtiyacı duymuş olabileceğini söyledi.

Melnick'e göre, Biden'ın son birkaç haftadır attığı adımlar her iki tarafın endişelerini gidermeye yönelik.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Biden, ABD'de yaşayan belgesiz eşlerin sınır dışı edilmesini önleyecek yeni kuralları açıklayacak - Son Dakika

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