Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede ABD, Fransa, Almanya ve daha pek çok ülkenin lideri hazır bulundu.

2 günlük programın bitmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında İtalya Başbakanı'na teşekkür eden Biden, "ABD karbon salınımı ile ilgili dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. İşçilerimizi desteklerkeniklim zirvesini de es geçmemek için." dedi.

"ABD GÜNDEMİN EN KRİTİK PARÇASI"

"ABD'nin geri dönüşünü herkes gördü." diyen Biden, şöyle devam etti: "Burada büyük bir destek gördük. ABD bu gündemin en kritik parçası. Sayılar artar azalır, şu an vasat durumda. Diğer başkanların da başına geldi. Ben sayılara bakmak için gelmedim. Ben iklim krizi ile mücadele edeceğiz, Amerikan işçilerinin durumunu iyileştireceğimi söyledim bunları yapıyorum.

"İKLİM KRİZİ KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

G20 Zirvesinin iklim krizi konusunda en önemli tasarılardan birini hazırladık. Bunun da geçeceğini göreceksiniz. Vergiden, elektrikli cihazlara ve araçlara kadar yatırım yapmak için kaynak ayıracağız. Rusya ve Çin, buraya gelmedikleri için iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Ben hayal kırıklığına uğradım."