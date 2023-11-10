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Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi - Son Dakika

Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi

Biden, Gazze\'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi
10.11.2023 10:39

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.

Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Biden, Gazze'de ateşkesin 'mümkün olmadığını' söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi - Son Dakika
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