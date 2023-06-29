Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı - Son Dakika
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Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı

29.06.2023 00:26

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Chicago gezisinde basına yansıyan bir fotoğrafı ülkede gündeme bomba gibi düştü. 80 yaşındaki Biden'ın yüzündeki iz, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın uyku apnesi geçmişi olduğunu ve fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu açıkladı.

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, basına yansıyan son fotoğraflarında yüzündeki iz dikkat çekti. Halihazırda sağlık durumu ile ilgili çeşitli komplo teorileri üretilen Biden'ın yüzündeki izle ilgili Amerikan halkının kafasındaki soru işaretini Beyaz Saray giderdi. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi geçmişi olduğunu belirterek fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu söyledi. Bates, bu durumun uyku apnesi geçmişi olanlar için çok normal olduğunu ifade etti.

YÜZÜNDEKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık gafları ve sağlık sorunları olduğu iddialarıyla gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın son yaptığı Chicago gezisinde basına yansıyan bir fotoğrafı ülkede gündeme bomba gibi düştü. Halihazırda Cumhuriyetçi sağ kanat tarafından sağlık durumu ile ilgili çeşitli komplo teorileri üretilen 80 yaşındaki Biden'ın yüzündeki iz dikkatlerden kaçmadı.

Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Biden'ın yüzündeki izin neden kaynaklandığı merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates'ten geldi. Bates, Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi geçmişi olduğunu belirterek fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu söyledi. Öte yandan Bates, bu durumun uyku apnesi geçmişi olanlar için çok normal olduğunu da belirtti.

Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı

CPAP CİHAZI NEDİR?

Cpap cihazı, CPAP ile tedavi edilen obstrüktif uyku apneli hastalarda, hava yolundaki tıkanıklıkların üstesinden gelmek, daha kolay nefes almasını sağlamak ve normal solunumu uyarmak için; sürekli ve yüksek basınçlarda burun pasajlarına hava gönderen makinedir.

Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı
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SON DAKİKA: Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı - Son Dakika
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