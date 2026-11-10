Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Dublin'deki Trinity Koleji'nden ayrıldığı sırada yaşanan olayda polis müdahalede bulundu. Filistin yanlısı protestocuların toplandığı bölgede en az iki kişi gözaltına alındı.

BİDEN ÇİFTİ KOLEJDEN AYRILIRKEN GERGİNLİK YAŞANDI

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Trinity Koleji, eski ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın ziyareti sırasında protestoya sahne oldu. Biden çiftinin kolejden ayrıldığı sırada binanın dışında Filistin yanlısı göstericiler bulunuyordu. Biden çiftinin ayrılışı sırasında bölgede cisimler fırlatıldı. Yaşanan olay üzerine polis harekete geçerken, protestonun ardından gözaltılar gerçekleştirildi.

FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULAR DIŞARIDA TOPLANDI

Trinity Koleji'nin dışında toplanan Filistin yanlısı protestocular, Biden çiftinin ayrıldığı sırada bölgede bulunuyordu. Protestonun yaşandığı noktada cisimlerin fırlatılmasıyla birlikte polis müdahalesi ve gözaltılar gündeme geldi. Dublin'deki olayın ardından İrlanda polisi tarafından gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre en az 2 kişi gözaltına alındı.