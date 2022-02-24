ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz! - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz!

24.02.2022 07:50

Rusya, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Luhansk'de barışın korunması talimatını verdi. Dünyayı ayağa kaldıran bu duyuru sonrasında dün gece Rus orduları Putin'in emriyle Donbas'a girdi.

Rusya, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Luhansk'de barışın korunması talimatını verdi. Dünyayı ayağa kaldıran bu duyuru sonrasında dün gece Rus orduları Putin'in emriyle Donbas'a girdi.

PUTIN, BİZZAT DUYURDU

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını açıklayıp, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum." dedi.

"PUTIN, CAN KAYBI VE ACI GETİRECEK BİR SAVAŞI SEÇTİ"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadesini kullandı.

"DURUMU TAKİP EDECEĞİM"

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA İÇİN DUA EDECEĞİZ"

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz! - Son Dakika


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