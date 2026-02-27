Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım - Son Dakika
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Bill Clinton\'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
27.02.2026 21:54
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ifade verdi. Clinton, Epstein'la geçmişte bağlantısı olduğunu kabul etti ancak Epstein'ın işlediği suçlardan haberdar olmadığını belirtti. Epstein'la olan ilişkisini ilk suç itirafından çok önce kestiğini ifade eden Clinton, suçlarını bilseydi Epstein'ı kendisinin ihbar edeceğini söyledi. Clinton, eşi Hillary Clinton'ın Epstein ile hiçbir bağlantısı olmadığını da vurguladı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında New York'ta Kongre üyelerine ifade verdi. Clinton, milyarder iş insanıyla geçmişte bağlantısı olduğunu kabul ederken, Epstein'ın işlediği suçlardan "asla haberdar olmadığını" ve ilk suç itirafından çok önce onunla ilişkisini kestiğini ısrarla vurguladı.

"HİÇBİR ZAMAN SUÇLARINDAN HABERİM OLMADI"

Clinton, ifadesinde Epstein'la geçmişte sosyal ve kamusal ortamlarda bir araya geldiğini kabul etti ancak federal cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen faaliyetlerinden habersiz olduğunu söyledi.

Clinton, "Bana kaç fotoğraf gösterirseniz gösterin, günün sonunda önemli olan ne gördüğüm ve ne görmediğimdir. Hiçbir şey görmedim ve hiçbir yanlış yapmadım." ifadelerini kullandı.

Eski başkan, 2008'deki ilk suç itirafının ardından Epstein ile bağlarını tamamen kopardığını belirtti.

"BİLSEYDİM ONU KENDİM İHBAR EDERDİM"

Clinton'un en dikkat çeken sözleri ise çocukluk geçmişine atıf yaptığı bölümde geldi. Kendisinin de aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyüdüğünü açıklayan Clinton şöyle konuştu:"Aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyümüş biri olarak, onun ne yaptığından en ufak bir haberim olsaydı, sadece onun uçağına binmezdim, onu kendim ihbar eder ve suçlarının adaletle cezalandırılması çağrısına öncülük ederdim, tatlı anlaşmalarla değil."

Clinton, Epstein'ın suçlarını uzun süre gizlemeyi başardığını savunarak, kamuoyunda ortaya çıkan bilgilerin kendisini de şoke ettiğini belirtti.

HİLLARY CLİNTON TARTIŞMASI

Clinton, komitenin eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı da ifadeye çağırmasını eleştirdi. Hillary Clinton'ın Epstein ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve onunla seyahat etmediğini ya da mülklerini ziyaret etmediğini söyledi.

Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

79 yaşındaki eski başkan, ifadesi sırasında sık sık "hatırlamıyorum" yanıtını verebileceğini belirterek, yemin altında spekülasyon yapmayacağını vurguladı.

"Sık sık 'hatırlamıyorum' dediğimi duyacaksınız. Bu tatmin edici olmayabilir. Ama emin olmadığım bir şeyi söylemeyeceğim." dedi.

İFADE KAYIT ALTINA ALINDI

Clinton çiftinin ifadeleri kayda alınırken, oturumun basına kapalı gerçekleştiği bildirildi. Kayıtların daha sonra kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağına komite başkanlığının karar vereceği belirtildi.

BELGELERDE ADI ÇOK KEZ GEÇİYOR

Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgilerine ulaşılmış ve bir jakuzide kadınlarla birlikte fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2000'li yılların başlarında, Epstein'ın herhangi bir cinsel suçtan yargılanmasından önce, Clinton Vakfı gezileri için Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hillary Clinton

Son Dakika Dünya Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.