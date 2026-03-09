Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail\'e karşı ses yükselttiler

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Pfister, saldırıların şiddet yasağını ihlal ettiğini belirterek taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, Sonntags Zeitung gazetesine verdiği röportajda Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaları değerlendirdi. Pfister, saldırıya katılan devletleri eleştirerek ABD ve İsrail'in İran'a havadan saldırdığını ve bu eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

"ŞİDDET YASAĞININ İHLALİ"

Pfister, İsviçre Federal Konseyi'nin de saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü paylaştığını belirterek, "Federal Konsey, İran'a yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bize göre bu, şiddet yasağının ihlalidir." dedi. Pfister, sivil halkın korunması için tüm taraflara saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

DİKKAT ÇEKEN TERÖR SALDIRISI MESAJI

Pfister, çatışmaların Avrupa'ya da etkileri olabileceğine dikkat çekerek İsviçre'de terör saldırısı riskinin bulunduğunu hatırlattı. Savaşın aynı zamanda Avrupa'ya ulaşabilecek yeni bir mülteci dalgasını tetikleyebileceğini söyledi. İsviçre'nin İran'ın uzun menzilli füzeleri tarafından doğrudan tehdit edildiğine inanmadığını ifade eden Pfister, dolaylı etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Pfister, güvenlik konusuna yalnızca askeri açıdan yaklaşmadıklarını belirterek orduya ek olarak polis ve istihbarat servislerinin de güvenlikte önemli rol oynadığını dile getirdi. Bu kurumların daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirten Pfister, halkın bu gerekliliği anlayacağına inandığını söyledi. İsviçre'nin savunma kapasitesine de değinen Pfister, özellikle savunma sistemlerindeki eksikliğin endişe verici olduğunu ifade etti. Pfister, "Şu anda uzun menzilli saldırılara karşı kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlattı. İran da saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.