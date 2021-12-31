Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde ikamet eden 55 yaşındaki Anatoly Moskvin isimli tarihçinin evine 2011 yılında gerçekleştirilen baskında, mumyalanmış halde çok sayıda çocuk cesedi bulunmuştu. Moskvin'in mezardan çıkardığı çocuk cesetlerini evine taşıdığı tespit edildi.

EVİN HER YERİNDE OTURUYORLARDI

Polisler, tarihçinin evine girdiklerinde gözlerine inanamadı. Çünkü kitaplarla dolu raflar da dahil olmak üzere çok sayıda çocuğun cansız bedeni, evin her tarafındaydı. Çocukların cansız bedenleri, yatak ve masalarda oturur halde bulundu.

AKIL HASTANESİNE KAPATILDI

Tarihçi Moskvin, olayın ardından tutuklanarak önce hapishaneye ardından akıl hastanesine gönderildi. O dönem dünyaya genelinde geniş yankı uyandıran bu olay, gazetelerin manşetlerinde kendisine yer buldu.

EVLENMEK İÇİN ÖZGÜRLÜK TALEP ETTİ

2011 yılından bu yana tedavi gören tarihçi Moskvin, geçtiğimiz günlerde evlenmek için akıl hastanesinden çıkma talebinde bulundu. Moskvin'in talebini incelemeye alan yetkililer, akıl sağlığının henüz yeteri düzeyde olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti.