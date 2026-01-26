Bir hemşire daha DEM Parti\'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

AKIMA KATILAN HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire olmuştu. Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN BİR HEMŞİRE DAHA KATILDI

Kocaeli'de görevli hemşirenin gözaltına alınmasının ardından bir meslektaşının da benzer bir paylaşım yaparak, akıma destek verdiği görüldü. Şahsın boynundaki sözde "Kürdistan" haritası dikkat çekti.