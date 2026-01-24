Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü - Son Dakika
Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü
24.01.2026 18:16
Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin ardından, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak yemin etmiş ve görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle 5 teğmen hakkında TSK'dan ayırma cezası verilerek, ilişkilerinin kesilmesine karar vermişti. Kurul, Teğmen Fatih Kaya'ya da disiplin cezası vermişti. Karar kamuoyunda tartışmalara yol açarken, teğmenler ise yargı yoluna başvurmuştu.

Teğmen Fatih Kaya hakkındaki disiplin cezası iptal edildi

TEĞMEN DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 21. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, Teğmen Demirtaş hakkında verilen "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası"nı oy birliğiyle iptal etti. Anayasa'nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş'ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği de ifade edildi.

Teğmen Fatih Kaya hakkındaki disiplin cezası iptal edildi
Deniz Demirtaş

BİR TEĞMENİN DAHA CEZASI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Öte yandan mahkeme, Teğmen Fatih Kaya tarafından hakkındaki disiplin cezasına karşı açılan davada da kararını verdi. Mahkeme, "emre itaatsizlik" nedeniyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, haklarında ihraç kararı verilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın açtıkları karşı davalar ise sürüyor.

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü
