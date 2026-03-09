Blinken'dan olay sözler: Trump savaş isteyen İsrail'e direnemedi, Epstein kayıtları onlarda - Son Dakika
Blinken'dan olay sözler: Trump savaş isteyen İsrail'e direnemedi, Epstein kayıtları onlarda

Blinken\'dan olay sözler: Trump savaş isteyen İsrail\'e direnemedi, Epstein kayıtları onlarda
09.03.2026 13:45
Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in geçmişte ABD'yi İran'a saldırmaya zorladığını iddia ederek Barack Obama'nın bu baskıya direndiğini, Donald Trump'ın ise aynı strateji karşısında geri adım attığını öne sürdü. Blinken, İsrail'in Obama'ya "Sizinle veya siz olmadan İran'ı bombalayacağız" mesajı verdiğini savunurken Trump'ın ise "Epstein'ın kayıtları onlarda" sözleriyle baskı altında kalmış olabileceğini iddia etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamalarda Washington ile Tel Aviv arasındaki geçmiş gerilimlere dair dikkat çeken iddialar dile getirdi. Blinken, İsrail yönetiminin Barack Obama döneminde ABD'yi İran'ı bombalamaya zorlamaya çalıştığını savundu.

Blinken'ın iddiasına göre İsrail, Obama yönetimine "Sizinle veya siz olmadan İran'ı bombalayacağız" mesajı verdi. Ancak Obama'nın bu baskıya boyun eğmediğini ve İran'a yönelik doğrudan bir askeri saldırıya onay vermediğini söyledi.

"OBAMA DİRENDİ, TRUMP BOYUN EĞDİ"

Blinken, Obama'nın İsrail'in askeri baskı stratejisine karşı durduğunu ileri sürerken, Donald Trump döneminde farklı bir tablo ortaya çıktığını öne sürdü. Blinken, Trump'ın aynı taktik karşısında geri adım attığını iddia etti. Eski ABD'li diplomat, Trump'ın bu konuda neden daha farklı bir tutum sergilediğine ilişkin de tartışmalı bir değerlendirmede bulundu. Blinken, Trump üzerinde Jeffrey Epstein dosyaları üzerinden baskı kurulmuş olabileceğini ileri sürdü.

"EPSTEIN KAYITLARI İSRAİL'DE"

Blinken, açıklamasında Epstein soruşturmasına atıfta bulunarak Trump'ın bu nedenle baskı altında kalmış olabileceğini savundu. "Trump ise aynı taktiğe boyun eğdi. Çünkü Epstein'ın kayıtları onlarda" ifadelerini kullandı. Blinken'ın bu iddiası ABD iç siyasetinde ve uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Konuya ilişkin Trump cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Öte yandan İsrail ile ABD arasındaki İran politikası uzun yıllardır iki ülke ilişkilerinde en tartışmalı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. İsrail, İran'ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak değerlendirirken Washington yönetimleri dönem dönem diplomasi ile askeri seçenekler arasında denge kurmaya çalıştı. Blinken'ın açıklamaları, Orta Doğu'da İran ile yaşanan gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

EPSTEİN DOSYASI NEDİR?

Epstein dosyası, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein ile ilgili yürütülen cinsel istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmalarına ait belgeler, tanık ifadeleri, uçuş kayıtları, iletişim kayıtları ve mahkeme dokümanlarının genel adıdır.

Jeffrey Epstein, ABD'li bir milyarder finansçıydı. 2000'li yıllarda reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlandı. Epstein, 2019'da tutuklandı ancak kısa süre sonra New York'taki hapishanede ölü bulundu. Ölümü resmi olarak intihar olarak açıklansa da olay çok tartışıldı.

"Epstein dosyaları" neden önemli?

Bu dosyalar şunları içeriyor:

- Epstein'ın özel jetinin uçuş kayıtları

- Epstein'ın adalarına veya evlerine giden kişilerin listeleri

- Tanık ifadeleri ve mahkeme belgeleri

- Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen siyasetçiler, iş insanları ve ünlüler

Son Dakika Dünya Blinken'dan olay sözler: Trump savaş isteyen İsrail'e direnemedi, Epstein kayıtları onlarda - Son Dakika

