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BM: Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek - Son Dakika

BM: Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek

Son Güncelleme: 15.10.2023 17:31

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç eksikliği durumunda binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'nin üzerinde ölüm hayaletinin dolaştığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise Filistin odaklı bir mesaj paylaşarak Filistinlilerin Hamas ile bağlantılarının olmadığını vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Griffiths, "Gazze'nin üzerinde ölüm hayaleti dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek." uyarısında bulunan Griffiths, bunun gerçek durum olduğunun altını çizdi.

Biden'dan Filistinliler "acı çekiyor" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

Şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden açı çekiyor." açıklamasında bulundu.

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek - Son Dakika
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