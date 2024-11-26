BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barış Çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barış Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Barış Çağrısı

Antonio Guterres, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan'a yönelik barış çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden artan nefret söylemi ve hoşgörüsüzlük karşısında uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

26.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda konuştu. Medeniyetler İttifakı girişiminin eş başkanları 'İspanya ve Türkiye hükümetlerine' ve Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu üyelerine destekleri ve bağlılıkları için teşekkür eden Guterres, "Dünyanın her köşesinde toplumsal dokunun ciddi anlamda bozulduğunu, gerilediğini, toplumlarda bölünme yaratmaya ve fay hatlarını genişletmeye yönelik alaycı stratejiler gördüklerini, çok zor bir dönemden geçildiğini ve bu yüzden Medeniyetler İttifakı'ndaki çabaların genişletilmesi gerektiğini" ifade etti.

Sosyal medyada yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün giderek arttığını vurgulayan Guterres, "Her yerde gerilim artıyor. İnsan hakları saldırı altında. İklim krizi kötüleşmeye devam ediyor. Her türlü mezhepçilik yaygınlaşıyor. Çatışmalar ve savaşlar da bu tehditlerin her birini körüklüyor ve şiddetlendiriyor. Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısı yaparak, "Gazze'de derhal ateşkes, acil ve koşulsuz barış sağlanmalı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın etkin ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme doğru geri dönüşü olmayan bir sürecin başlaması gerekli" diye konuştu.

Özellikle dini liderlerin rolünün önemli olduğunu, kadınların karar alma süreçlerine liderlik düzeyinde katılımına ihtiyaç duyulduğunu ve gençlerin seslerinin öne çıkarılması gerektiğini kaydeden Guterres, "İnternette yayılan nefret söylemine ve dezenformasyona son vermeliyiz. Nefret dolu söylemler, farklılıkları göze almayan kalıplaşmış ön yargıları ve yanlış anlamaları körüklüyor. Yanlış bilgilendirme ve açık yalanlar, antisemitizmi ve Müslüman karşıtlığı, bağnazlığı, bazı yerlerde azınlık Hristiyan topluluklarına yönelik saldırıları körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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