Kuzey Gazze'de Kıtlık Alarmı: Nüfusun %100'ü Açlıkla Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kuzey Gazze'de Kıtlık Alarmı: Nüfusun %100'ü Açlıkla Karşı Karşıya

Geniş Video İzle

Birleşmiş Milletler'in desteklediği rapor, Gazze'de kıtlığın yaklaştığını ve nüfusun tamamının felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Gazze'deki 2.2 milyon kişi yeterli gıda bulamazken, kuzeydeki kıtlığın Mart-Mayıs 2024 döneminde başlaması bekleniyor. İsrail, 'açlığı savaş aracı olarak kullanmakla' suçlandı. Rapor, İsrail'in Gazze'yi geniş çapta yok etmesi ve yardımı kısıtlaması nedeniyle kıtlık koşullarının yayılacağını ifade etti.

19.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM'nin desteklediği bir rapor, kuzey Gazze'de kıtlığın yaklaştığını ve nüfusun %100'nün felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. AB'nin en üst düzey diplomatı, İsrail'i "açlığı savaş aracı olarak kullanmakla" suçladı.

Gazze'deki 2,2 milyon kişinin yeterli yiyecek bulamadığı belirtilirken, nüfusun yarısı açlık sınırında ve kıtlığın kuzeyde "her an Mart ayından Mayıs 2024'e kadar" başlaması bekleniyor.

Acil açlık ve yetersiz beslenme, kuzey Gazze'de zaten "kıtlık için eşiği aştı" ve"önemli ölçüde ölüm ve yetersiz beslenmenin hızla artacağı" konusunda uyardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kuzeyde en az 25 kişi, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere açlık ve susuzluktan öldü. İnsanlar, ot ve hayvan yemi yiyerek, kirlenmiş su içerek ve çöpleri karıştırarak hayatta kalmaya çalışıyor. Açlık çeken anneler, bebeklerini beslemek için yeterli süt üretemiyor ve sağlık tesislerinde bebek mamaları için yalvarıyorlar.

Bu kriz, İsrail'in Gazze'yi boğması ve yıkmış olması nedeniyle "tamamen insan yapımı" ve "önlenemez" olarak tanımlandı. Rapor, İsrail'in yardımı kısıtlaması ve Gazze'yi geniş çapta yok etmesi nedeniyle kıtlık koşullarının yayılacağını belirtti.

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, "Şu anda Gazze'deki insanlar ölüme açlıkla götürülüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'de hızlı bir şekilde yayılması korkutucu," dedi.

AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell, İsrail'i "açlığı savaş aracı olarak kullanmakla" suçladı ve kıtlığın "doğal bir felaket" olmadığını, ancak İsrail'in "Gazze'ye insani yardımın girişini engelleyerek" neden olduğunu söyledi.

BM Raporu: Gazze'de kıtlık yaklaştı ve nüfusun tamamı felaket boyutundaki kıtlıkla karşı karşıya kaldı
Kuzey Gazze\'de Kıtlık Alarmı: Nüfusun %100\'ü Açlıkla Karşı Karşıya

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Gazze'de Kıtlık Alarmı: Nüfusun %100'ü Açlıkla Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
10:37 Rusya’da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur Rusya'da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Gazze'de Kıtlık Alarmı: Nüfusun %100'ü Açlıkla Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement