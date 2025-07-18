Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretleri arasında günlerdir devam eden silahlı çatışmalar, gece boyunca hız kesmeden sürdü.

Bölgeden gelen son bilgilere göre, sabaha kadar süren çatışmaların ardından Hecri grubuna bağlı militanlar kent merkezinden çekildi. Ancak bu geri çekilme uzun sürmedi; öğle saatlerinde düzenlenen karşı saldırılarda Dürzi Hecri güçleri, Süveyda'nın kuzey ve batı kırsalında 4 kilometrelik bir ilerleme kaydetti.

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Bölgede artan gerilim sadece çatışmalarla sınırlı kalmadı. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler tüm dünyada büyük infial yarattı. Dürzi silahlı grupların, öldürülen Arap aşiret mensuplarının cansız bedenlerini kentin girişlerine astıkları ve araçların önünde gezdirerek teşhir ettiği görüntüler ortaya çıktı.

BÖLGE SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Uzmanlar, Süveyda'daki çatışmaların yalnızca yerel bir kabile mücadelesi değil, aynı zamanda derin etnik ve mezhepsel fay hatlarını tetikleyebilecek bir kriz olduğuna dikkat çekiyor. Dürzi topluluklarının tarihsel olarak merkezi otoriteye karşı nispeten özerk bir pozisyonda bulunduğu bilinirken, son gelişmelerin bölgedeki kırılgan barış ortamını tamamen yıkabileceği belirtiliyor.

ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı. Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

ORDU EMİR BEKLİYOR

Süveyda kentindeki çatışmaları bastırmak için görevlendirilen güvenlik güçlerinin kentin girişinde hazır bekledikleri bildirildi. Güvenlik güçlerinin kente henüz girmediği belirtilirken yetkililer, "Süveyda için hazır bekliyoruz" dedi.

İSRAİL 48 SAAT VERDİ

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan "istikrarsızlık nedeniyle" Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda kentine girişine izin vereceğini belirtti. Söz konusu İsrailli yetkili, Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girişinin "48 saat süreceği ve sınırlı olacağını" ifade etti. İsrail, çatışmalara sahne olan Süveyda ve çevresinde daha önce Suriye güçlerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.