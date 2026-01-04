Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti

Haberin Videosunu İzleyin
Bomba iddia: ABD \'\'Türkiye\'ye git\'\' dedi, Maduro reddetti
04.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bomba iddia: ABD \'\'Türkiye\'ye git\'\' dedi, Maduro reddetti
Haber Videosu

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Trump yönetiminin 23 Aralık'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya iktidarı bırakıp Türkiye'ye gitmesini teklif ettiğini, Maduro'nun teklifi reddetmesinin ardından askeri operasyon için düğmeye basıldığını yazdı.

ABD, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktayı bombaladı. Saldırıdan birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklandığını ve ABD'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurdu.

Operasyonun yalnızca üç saat sürdüğü ve ABD'nin özel operasyon timi Delta Force'un kayıp vermediği iddiası dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Maduro'nun bugün New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildiği belirtilirken, tutuklanma sürecine ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'YE GİT" ÜLTİMATOMU İDDİASI

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı.

Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

WASHINGTON POST: EN MUHTEMEL DURAK TÜRKİYE

ABD'de yayın yapan Washington Post da daha önce yayımladığı haberinde, Maduro'nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post'a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor; Erdoğan'ın da Trump'la iyi ilişkileri var" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası İlişkiler, The New York Times, Nicolas Maduro, Operasyon, Venezuela, Güvenlik, Politika, Türkiye, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
23:00
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
22:53
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:56:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.