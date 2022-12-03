Güney Asya'da birçok Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç birolay yaşandı. 1 Aralık'ta sabah saat 10.30 sıralarında nehirde avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı.
Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Çocuğu sürüklemeyi başaran timsah, adamı da başından yaraladı.
Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu - Son Dakika