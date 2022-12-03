Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu - Son Dakika
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Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu

03.12.2022 11:39

Borneo sahilinin Malezya kıyısında teknesiyle avlanan bir adam, nehirden bir anda fırlayan dev timsahın 1 yaşındaki oğlunu kapması sebebiyle büyük bir korku yaşadı. Çocuğunu kurtarmak için hemen nehre atlayan adam, hem başından yaralandı hem de minik oğlunu kurtaramadı.

Güney Asya'da birçok Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç birolay yaşandı. 1 Aralık'ta sabah saat 10.30 sıralarında nehirde avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı.

Nehirde aniden fırlayan dev timsah, küçük çocuğu babasının gözleri önünde yuttu

BOĞUŞMA YAŞADILAR

Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Çocuğu sürüklemeyi başaran timsah, adamı da başından yaraladı.

Nehirde aniden fırlayan dev timsah, küçük çocuğu babasının gözleri önünde yuttu

ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ

Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.

Nehirde aniden fırlayan dev timsah, küçük çocuğu babasının gözleri önünde yuttu
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