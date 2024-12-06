Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar - Son Dakika
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Dünya

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar

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Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Colani, CNN'e verdiği röportajın ardından Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Colani açıklamalarında ''Rejim düşünce yabancı güçlere gerek kalmayacak'' ifadelerini kullandı.

06.12.2024 21:10  Güncelleme: 21:23
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Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Suriye'deki ilerleyişi devam ederken; Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Colani, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

"Hedef, rejimi devirmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanmak bizim hakkımız" diyen Colani, "Rejimin yenilgisinin tohumları zaten her zaman onun içindeydi... İran Esad rejimini canlandırmaya çalıştı, bu ona zaman kazandırdı. daha sonra Ruslar da desteklemeye çalıştı Ancak gerçek şu ki: rejim çoktan öldü" ifadelerini kullandı.

"AZINLIKLARIN KORKMASINA GEREK YOK"

Colani, kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen konsey kurmayı planladıklarını açıklarken
"azınlıkların korkmasına gerek yok" dedi.

HTŞ lideri, "İslami yönetimden korkanlar ya yanlış uygulamalar görmüş ya da doğru anlamamıştır. Hristiyan ve diğer azınlıklar güvende olacak. Biz bu topraklarda yüzyıllardır bir arada yaşıyoruz, kimsenin diğerini yok etme hakkı yok" diye konuştu.

"YABANCI ÜLKE ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLMELİ"

Colani yabancı ülkelerin askerlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini de söyledi, "Rejim düşünce yabancı güçlere gerek kalmayacak" ifadesini kullandı.

CNN'E KONUŞMUŞTU

HTŞ lideri CNN'e de konuşmuş ve "Kurumsal bir yönetim oluşturacağız. Şu anda ülkede ABD, Türkiye, Rusya ve İran'dan gelen güçlerin yanı sıra İranlı vekiller de var. Bence bu rejim düştüğünde sorun çözülecek ve artık herhangi bir yabancı gücün Suriye'de kalmasına gerek kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar, Esad karşıtı silahlı muhalif grupların birçok kenti ele geçirmesiyle devam ediyor.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlarken; 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar

Ebu Muhammed, Beşşar Esed, Orta Doğu, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Cnn, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kingsman:
    terör örgütü liderini türk televizyonuna çıkarmışlar. ilk değil bu gerçi... 10 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TERÖR ÖRGÜTÜ LIDERLERI TÜRKİYE DE TV KANALLARINDA CIRIT ATIYOR, SONRA ABD NEDEN TERÖRİSTLERE DESTEK VERIYOR DİYORSUNUZ AKEPE SURIYEDE OLANLARI YINE YAIS OKUYOR 1 9 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Talibanla aynı kafa bunlar. Kadınları ev hapseden zihniyet 0 0 Yanıtla
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