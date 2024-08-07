Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere\'de, 6.000 polis görevlendirildi

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İngiltere, aşırı sağcı grupların planladığı yeni şiddet olaylarına karşı alarma geçti. Bu gruplar, ülke genelinde 38 noktayı hedef alan bir liste hazırladı.

Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı 6.000 polisi göreve çağırdı. Aşırı sağcılar, özellikle 39 göçmen merkezine saldırı planlarken, internette şiddet içerikli talimatlar paylaşıyor.

Bir Telegram grubunda, göçmenlerle ilgili kurumlara ait bilgiler dolaşıma sokuldu. Grup üyeleri, bu yerlere saldırı düzenlenmesi için çağrıda bulunuyor. Paylaşımların kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Polis, bugün 30'dan fazla aşırı sağcı toplanmanın planlandığını açıkladı. Araştırmacılar, bu gruplarda etnik azınlıklara ve yetkililere yönelik şiddet çağrıları yapıldığını bildiriyor.

Hedef alınan bazı sığınmacı merkezleri güvenlik önlemleri aldı. Hukuk çevreleri, üyelerinin güvenliğinden endişe duyuyor.

Londra, Birmingham gibi daha önce olayların yaşandığı şehirler de hedef listesinde yer alıyor. Polis, tehditlerin ciddiyetini değerlendiriyor ve ek güvenlik önlemleri alıyor.

Yetkililer, bu durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenlik operasyonlarından biri olarak nitelendiriyor. Polis, olası olaylara hızlı müdahale etmek için hazır bekliyor.

Bu gelişmeler, İngiltere'de artan aşırı sağ tehdidini ve toplumsal gerilimleri gözler önüne seriyor