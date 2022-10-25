25 Ekim Güneş tutulması, burçları ne yönde etkileyecek? İşte detaylar...

Dünya adeta bugün gerçekleşecek güneş tutulmasına kilitlendi. Burçlar da güneş tutulmasından nasıl etkileneceklerini merak etmeye başladı.

AKREP OLUMLU ETKİLENECEK

Güneş tutulmasının Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi bekleniyor. Astrologlara göre güneş tutulması, hemen hemen herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacak. Bazı insanların ise iş ve cinsel hayatlarında düzelme olacak. Astrologlar, özellikle akrep burçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Astrologlara göre güneş tutulmasından olumlu anlamda en fazla etkilenecek burçlar, akrep burçları olacak.

İKİZLER PERİŞAN OLACAK

Astrologlara göre güneş tutulması, en çok ikizler burcunda olan kişileri olumsuz etkileyecek. Tutulma ikizlerin 6. evinde gerçekleşiyor. Sağlık, gündelik işler, ofis işleri konularında gündemler söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. İş yerinizde gerginlik yaşamamaya dikkat. Yeni iş başlangıçları olabilir.

İŞTE DİĞER BURÇLAR HAKKINDAKİ YORUMLAR

Akrep ve Yükselen Akrep: Tutulma 1. Evinizde gerçekleşiyor. Yaşamınız, olaylara bakış açışınızda değişimler söz konusu olabilir. Sizin için geçerliliğini yitirmiş her şeyden özgürleşmenin zamanı geldi.

Terazi ve Yükselen Terazi: Tutulma 2. Evinizde gerçekleşecek. Bu tutulma para evinizi etkilemekte. Gelir ve giderlerinizde artış olabilir. Değer yargılarınızı sorgulayacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Unutmayın kendi değerinizi yalnızca siz belirlersiniz.

Başak ve Yükselen Başak: Tutulma 3. Evinizde gerçekleşiyor. İletişim yoğunluğunda olabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar, komşularla alakalı konular gündeme gelebilir.

Aslan ve Yükselen Aslan: Tutulma 4. Evinizi etkiliyor. Aile ve ev konuları ile alakalı gündemler söz konusu olabilir. Taşınma durumları söz konusu olabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Tutulma 5. Evinizde gerçekleşiyor. Aşk, ilişkiler, hobiler ve çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni bir aşk söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen Yengeçler için uygun bir dönem olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Tutulma 6. Evinizde gerçekleşiyor. Sağlık, gündelik işler, ofis işleri konularında gündemler söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. İş yerinizde gerginlik yaşamamaya dikkat. Yeni iş başlangıçları olabilir.

Boğa ve Yükselen Boğa: Tutulma 7. Evinizi etkiliyor. Gündemleriniz aşk, evlilik, iş ortaklıkları olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, sorunlu ilişkilerinizden özgürleşebilirsiniz. Kadın iş arkadaşları ve rakiplere dikkat.

Koç ve Yükselen Koç: Borçlar, miraslar ve cinsellikle alakalı konular gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

Balık ve Yükselen Balık: Tutulma üniversite eğitimi, akademik kariyer, yabancı dil öğrenme, yurtdışı gezileri, kültürel aktiviteler gibi konularda sizi destekliyor.

Kova ve Yükselen Kova: Tutulma kariyer evinizde gerçekleşecek ve dolayısı ile özellikle iş, kariyer, terfi konularında etki altında olabilirsiniz. Evlilik ile ilgili gündemleriniz de söz konusu olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Tutulma arkadaşlar, topluluklar evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla etkinlikler yapabilirsiniz. Arkadaş gruplarında çatışma yaşamamaya özen gösterin.

Yay ve Yükselen Yay: Tutulma 12. Evinizi etkiliyor. Bu dönemde rüyalarınıza dikkat edin. Meditasyon çalışmaları ruhunuza iyi gelebilir. Geçmiş sorunlar ve travmalar kendini hatırlatabilir. Gizli düşmanlara dikkat.