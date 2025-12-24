Business Class\'ta hırsızlık yapan yolcuya 20 ay aapis

Singapur Havayolları'na ait uçakta başka bir yolcunun bagajını çalmaya teşebbüs eden bir yolcu, 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Dubai–Singapur seferini yapan uçakta meydana geldi.
7 Ağustos'ta gerçekleşen uçuşta, 26 yaşındaki Çin vatandaşı Liu Ming, business class kabininde seyahat eden Azerbaycanlı bir yolcu ve eşine ait bagajdan eşya çalmaya çalıştı. Liu, kendisine yöneltilen hırsızlık suçlamasını kabul etti.
Mahkemeye sunulan bilgilere göre, Liu'nun özellikle business class yolcularının değerli eşyalarını hedef alarak uçağa bindiği belirtildi.
Liu'nun, 52 yaşındaki mağdur yolcunun beş sıra önünde oturduğu kaydedildi. 8 Ağustos'un erken saatlerinde, yemek servisi tamamlandıktan ve kabin ışıkları kısıldıktan sonra Liu'nun harekete geçtiği ifade edildi.
Mağdur uyurken, eşi kısa süreli uyanarak Liu'nun üst bagajdan çantayı alıp kendi koltuğuna taşıdığını fark etti.
Mağdurun eşi Liu'yla yüzleşti ancak yanıt alamayınca durumu kabin ekibine bildirdi. Başının belaya girdiğini anlayan Liu, bagajı tekrar yerine koydu.
Liu, kabin görevlilerine bagajı kendi çantasıyla karıştırdığını iddia etti. Bunun üzerine uçuş ekibi, Changi Havalimanı'ndaki yer hizmetlerini bilgilendirdi ve Liu, uçağın inişinin ardından gözaltına alındı.
Mağdurun çantasında toplam değeri 100 bin Singapur dolarını (yaklaşık 3,35 milyon TL) aşan eşyalar bulundu. Bunlar arasında:
Nakit para
2 bin 100 Singapur doları değerinde Huawei dizüstü bilgisayar
5 bin 400 Singapur dolarını aşan değerde 56 puro
35 bin Singapur doları değerinde Chopard saat
51 bin Singapur dolarını aşan değerde Audemars Piguet saat
Mahkeme, mağdurun eşinin zamanında müdahalesi sayesinde hiçbir eşyanın kaybolmadığını belirtti.
Polis, Liu'nun soruşturma sırasında işbirliği yapmadığını ve hırsızlık girişimini bir "hata" olarak göstermeye çalıştığını aktardı. Ancak Liu'nun çantasının, mağdurun çantasıyla görünüm ve malzeme açısından tamamen farklı olduğu vurgulandı.
Savcı Yardımcısı Cheah Wenjie, Liu için 20 aya kadar hapis cezası talep etti. Wenjie, Singapur'un ulusal havayolu şirketinde artan hırsızlık vakalarının, havayolunun ve ülke turizminin itibarına zarar vereceğini ifade etti.
Bu karar, mayıs ayında Scoot Havayolları uçuşunda hırsızlık yapan bir başka Çin vatandaşı Zhang Kun'un 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi. Zhang, 16 Mart'ta Kuala Lumpur–Singapur seferinde bir yolcunun sırt çantasını üst bagajdan çalarken yakalanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Business Class'ta hırsızlık yapan yolcuya 20 ay aapis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?