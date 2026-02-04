Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu - Son Dakika
Dünya

Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Haberin Videosunu İzleyin
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu
04.02.2026 10:36
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu
Endonezya'da bir camide iki genç kızın şakalaşması sırasında devrilen panel küçük bir çocuğun üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Endonezya'da 26 Ocak'ta bir camide meydana gelen olayda, camiye giden iki genç kızın kendi aralarında şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine düştü.

Bariyerin düşmesiyle suçluluk duygusu ve yakalanma korkusu yaşayan kız çocukları namaz kılma taklidi yaptı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde panelin aniden devrildiği ve çocuğun altında kaldığı anlar net şekilde görüldü.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Panelin altında kalan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    Yorumlar (1)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    hani camide melekler vardı korurdu ? 0 0 Yanıtla
