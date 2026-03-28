Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar - Son Dakika
Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

28.03.2026 10:59
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Dehua kentindeki yüksek katlı bir binada büyük çaplı yangın çıktı. Alt katlardan hızla yayılan alevler ve yoğun siyah duman nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan siviller, acil durum ekiplerinin operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Dehua kentinde, yüksek katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ve binayı tamamen saran yoğun siyah duman, yapının üst katlarında bulunan vatandaşların aşağı inmesini engelledi. Binanın içindeki yangından kaçarak çatıya sığınan kişiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.

ALEVLER BİNAYI SARDI, ÇATIDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan ve dumanlar arasında bekleyen bina sakinleri için hızlı bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Acil müdahale ekiplerinin zamanında gerçekleştirdiği planlı çalışmalar sonucunda, terasta mahsur kalan siviller güvenli bir biçimde aşağıya indirildi.

CAN KAYBI YOK

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri, çatıdan tahliye edilen kişilere ilk müdahaleyi ambulanslarda yaptı. Yoğun dumandan etkilenme ihtimallerine karşı önlem amacıyla bölgedeki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavilerine başlandı. Çinli yetkililer, can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin hızlı reaksiyonunun büyük faciaları önlediğini bildirdi.

METRELERCE YÜKSELEN DUMANLAR KAMERADA

Yüksek katlı binadan metrelerce yukarı yükselen devasa siyah duman bulutları, şehrin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, alevlerin binanın alt katlarını sardığı ve çatıdaki insanların çaresizce kurtarılmayı beklediği anlar net bir şekilde kaydedildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika Dünya Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar - Son Dakika

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti Her şey 3 saniye sürdü Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Tartışma yaratan görüntü Yorumu size bırakıyoruz Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:45
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:26
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
09:19
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar - Son Dakika
