Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı - Son Dakika
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Dünya

Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Ercan, ''Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu'daki 4,9'luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık 6,8 ile 7,4 arasında bir depreme gebedir'' dedi.

04.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:10
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Merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Çanakkale'nin 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebe olduğunu söyledi.

AHMET ERCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Ercan'ın açıklamaları şöyle: " Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice'ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu'na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.

"4,9'LUK DEPREM BURADA BİRİKEN GERGİNLİĞİN BELİRTİSİ"

Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu'da, 14 km'lik odakta M4,9'luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir."

Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: 6,8 ile 7,4 arasında bir depremin habercisi
Çanakkale\'deki deprem sonrası Ahmet Ercan\'dan korkutan uyarı

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Son Dakika Dünya Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat denizli: bu adam hep aynı 70 yasını gecti değişmedi buna kalsa yıkılmıstı çoktan türkıye bildiği bi depremde yok 0 0 Yanıtla
  • Çanakkale'deki Deprem Balıkesir'de de Hissedildi
    23:01 Çanakkale'deki Deprem Balıkesir'de de Hissedildi

    Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Gönen ilçesinde de hissedildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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