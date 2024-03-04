Merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Çanakkale'nin 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebe olduğunu söyledi.
Ercan'ın açıklamaları şöyle: " Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice'ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu'na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.
Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu'da, 14 km'lik odakta M4,9'luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir."
Son Dakika › Dünya › Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı - Son Dakika
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Gönen ilçesinde de hissedildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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