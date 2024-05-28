Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi - Son Dakika
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Dünya

Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi

Cannes Film Festivali\'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona\'nın fotoğraf çekmesini engelledi

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda ünlülerle tartışmalar yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engellediği için eleştirildi. Daha önce Dominikli oyuncu Massiel Taveras ve Destiny's Child üyesi Kelly Rowland ile de tartışmıştı. Ünlülerin hayranları, güvenlik görevlisinin saygısız olduğunu ve kovulması gerektiğini savundu.

28.05.2024 13:43
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Bu yıl Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda ünlülerle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engellediği gerekçesiyle tekrar eleştirilere maruz kaldı.

Güvenlik görevlisi daha önce Dominikli oyuncu Massiel Taveras ve eski Destiny's Child üyesi Kelly Rowland ile tartışmıştı. Son olayda, K-Pop grubu Girls' Generation üyesi olan ve ardından oyunculuğa başlayan Yoona, güvenlik görevlisi tarafından merdivenlere yönlendirildi.

Yoona, hareket etmeye devam etse de, şaşkın ve rahatsız görünüyordu. Güvenlik görevlisi ile tartışma yaşayan ünlü kadınların hayranları, güvenlik görevlisini saygısız olarak nitelendirip kovulması gerektiğini savundu.

Geçen hafta yayımlanan bir videoda, 43 yaşındaki Kelly Rowland'ın güvenlik görevlisine kızdığı görüldü. Rowland, olay sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı halıda "benim gibi görünmeyen" diğer kadınların aynı şekilde muamele görmediğini belirtti.

Rowland, "Kadının ne olduğunu biliyor; ben de ne olduğunu biliyorum. Bir sınırım var ve bu sınırı koruyorum. Başka kadınlar da vardı ve onlar benim gibi değildi. Onlar azarlanmadı veya itilmedi. Ben duruşumu korudum," dedi.

Massiel Taveras ile yaşanan tartışmada, aynı güvenlik görevlisi TV sunucusunun başı ve göğsü üzerine kolunu koyarak onu içeri almaya çalıştı. Taveras, görevlinin yüzüne elini koyarak onu itti. Taveras, Instagram'da Rowland'a hitaben, "Sakin ve zarif davrandığınız için etkilendim. Ben kendi durumumda kötü muameleden bıkmıştım," yazdı.

Güvenlik görevlisinin meslektaşları, "Sadece işini yapıyordu," dedi. Görevlinin festivale kısa vadeli bir sözleşmeyle katılan yerel bir Fransız olduğu anlaşıldı. Bir kaynak, görevlinin büyük baskı altında çalıştığını ve ırkçılık veya ayrımcılık iddialarının "saçma" olduğunu söyledi.

Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi
Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi

Film Festivali, Kelly Rowland, 3.Sayfa, Magazin, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'nde ünlülerle tartışma yaşayan kadın güvenlik görevlisi, Koreli oyuncu Yoona'nın fotoğraf çekmesini engelledi - Son Dakika
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