Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir - Son Dakika

Boğazlar Rusya'ya kapatılacak mı? Türkiye'den Ukrayna'nın talebine yanıt gibi açıklama

Sen misin Ukrayna'yı işgale kalkan! Avrupa Birliği'nin Putin'e kestiği fatura ağır oldu

Ukrayna'dan gece yarısı yapılan açıklamada Rus güçlerinin Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiği açıklandı.

ZELENSKIY GELİŞMEYİ TWITTER'DAN DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurmuştu. Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmişti. "Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ ÇERNOBİL UYARISI

Ukrayna İçişleri Bakanı Herashchenko'nun danışmanı, Çernobil bölgesindeki çatışmaların nükleer atık depolarına zarar verebileceğini ve bu durumda Avrupa'yı Belarus'u ve Ukrayna'yı radyoaktif bulutun kaplayabileceğini belirtti.

OLUŞABİLECEK RADYOAKTİF TOZ BULUTUNA DİKKAT ÇEKTİ

Danışman Anton Herashchenko "Radyoaktif atık depolama birimini korumaktan sorumlu Ulusal Muhafız birlikleri şiddetli bir direniş gösteriyor" dedi, bir top mermisinin isabeti durumunda oluşabilecek radyoaktif toz bulutuna karşı uyardı.

ÇERNOBİL FACİASI

1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer kaza meydana gelmişti. Patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.