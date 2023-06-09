Ceset bağış derneğini ifşa etti! Bir gün sonra masasında 3 kesik baş bulundu - Son Dakika
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Ceset bağış derneğini ifşa etti! Bir gün sonra masasında 3 kesik baş bulundu

Ceset bağış derneğini ifşa etti! Bir gün sonra masasında 3 kesik baş bulundu

09.06.2023 17:13

Illinois Anatomik Bağış Derneği'nde çalışan Dale Wheatley, insan cesetlerinin kötü durumda saklandığını, fare ve sineklerin cesetleri yediğini patronuna bildirdi. Wheatley, endişelerini ilettiği gün masasında üç kesik baş buldu. Bazı bağışlanan insan kalıntılarının hala morgda çürümekte olduğu belirtildi.

Illinois Anatomik Bağış Derneği'nde görevli Dale Wheatley, yöneticisine tesisle ilgili tuhaf şeylerin döndüğünü söyledi. Yüzlerce bağışlanan bedenin, çoğu durumda, böcekler tarafından yenilerek çürüdüğünü açıkladı. Bir basın toplantısında, Wheatley'nin avukatı, bedenlerin saygı ve haysiyetle muamele görmesi gerektiğini vurguladı. Wheatley, endişelerini 23 Mayıs'ta patronuna iletti ve ertesi gün masasında üç kesik baş buldu.

"PATRONUM KONUYLA İLGİLENMEDİ"

Patronunun ürkütücü olaya karşı ilgisiz olduğunu belirten Dale Wheatley, bazı bağışlanan insan kalıntılarının, ailelere geri verilmesi gerektiği halde, yıllar sonra bile hala morgda çürümekte olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Ceset bağış derneğini ifşa etti! Bir gün sonra masasında 3 kesik baş bulundu - Son Dakika


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