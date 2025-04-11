Cevdet Yılmaz\'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Cumhuriyet Meclisi yeni yerleşkesindeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı. Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülecek projeler için ilk harç, dualar eşliğinde atıldı.

DUAYA KATILMADI

Tören sırasında dikkat çeken muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın duruşu oldu. Dua edilirken sahnede yer alan isimler ellerini dua için havaya kaldırırken, Erhürman bu geleneğe katılmayarak ellerini kaldırmadan bekledi.

"LAİKLİK AÇISINDAN DOĞRU DEĞİL"

CTP lideri Erhürman daha sonra yaptığı açıklamada, "Açılışlarda dua edilmesini doğru bulmuyorum. Bu, Anayasamızdaki laiklik ilkesi açısından da doğru değildir." dedi.

KKTC'DE LAİKLİK TARIŞMASI GÜNDEMDE

KKTC'de son dönemde laiklik tartışmaları gündemin bir numaralı maddesi. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da bir miting düzenlenmiş ve "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları atılmıştı.