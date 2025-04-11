Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı - Son Dakika
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Dünya

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz\'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Laiklik tartışmaları ile gündeme gelen KKTC'de tartışmaları daha da alevlendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede muhalefette yer alan CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme ile Millet Kütüphanesi'nin temel atma töreninde dua edilirken ellerini kaldırmadı. Erhürman daha sonra yaptığı açıklamada, ''Açılışlarda dua edilmesini doğru bulmuyorum'' dedi.

11.04.2025 13:58
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Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Cumhuriyet Meclisi yeni yerleşkesindeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı. Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülecek projeler için ilk harç, dualar eşliğinde atıldı.

DUAYA KATILMADI

Tören sırasında dikkat çeken muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın duruşu oldu. Dua edilirken sahnede yer alan isimler ellerini dua için havaya kaldırırken, Erhürman bu geleneğe katılmayarak ellerini kaldırmadan bekledi.

"LAİKLİK AÇISINDAN DOĞRU DEĞİL"

CTP lideri Erhürman daha sonra yaptığı açıklamada, "Açılışlarda dua edilmesini doğru bulmuyorum. Bu, Anayasamızdaki laiklik ilkesi açısından da doğru değildir." dedi.

KKTC'DE LAİKLİK TARIŞMASI GÜNDEMDE

KKTC'de son dönemde laiklik tartışmaları gündemin bir numaralı maddesi. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da bir miting düzenlenmiş ve "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları atılmıştı.

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Politika, Gündem, Tören, Dünya, Ctp, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • stanciu george:
    ne kadar haın kopek var lan bızım ulkemızın nufus ettıgı her yerdeler ve hep ısımlerı bızden gıbı duruyor ben bunların taaaaa 99 10 Yanıtla
  • emre:
    Buda KKTC nin chp si galiba 25 9 Yanıtla
  • rıfat eren:
    adamın duaya inancı yoktur el açmamıştır kendi inancı farklıdır Yunan tohumudur bize ne 23 8 Yanıtla
  • Turan Õzgök:
    O dua etmeye imtina ettiğin Allah veriyor suyunu,havanı niye zoruna gidiyor, dua etmenin laiklikle ne alakası var? Böyle böyle laikliğe düşman ediyorsunuz insanları.Atatürk'ün meclis açılışında el açıp dua ettiğini görmedinizmi?Sahte Atatürkçüler. 20 1 Yanıtla
  • Murat Zülüflü:
    Her dinde dua vardır. Fakat bu herif dinsiz olabilir 5 2 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Kendisi dua etmiyor muhtemelen ama Allah başkalarının ettiği duaya bile iştirak ettirmiyor üzüldüm adına bu kadar bahtsızlık olur 2 3 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    bu ne biçim haber başlığı 1 2 Yanıtla
  • 220198:
    dua etmeye katilmamasina saygi duyarim zorunda degil yalniz tek bi sartla dua edenlere inanci geregi kilik kiyafeti istedigi gibi diyunenlere saygi duyduklari surece 2 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Duada el kaldırmak şart değildir. İçinden tekrarlarsin veya amin dersin olur. Sanki adam kâfir oldu gibi haber. Kul hakkına girdiniz galiba. 0 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bunların köklerini kurutmazsak boynunu vurmadikca gelecek nesillerin beynini yıkarlar,papaz gelseydi modernlik derdi yüzü bile gülerdi bu (üç nokta) 0 0 Yanıtla
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