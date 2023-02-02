Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi

02.02.2023 14:15
Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi

Türkçe'de Kuzey Yerli Kedisi (Dasyurus hallucatus) olarak geçen kedi türü, Avustralya'ya özgü ve nesli tehlikede olan bir türdür. Bu kedi türü, için çiftleşme, ölüm cezasıyla aynıdır. Hayvanların özelliği, ölmeden önce sadece bir kere çiftleşme ve doğum yapma şansına sahip olmalarıdır. Bu da, erkeklerin ilk üreme mevsiminden sonra öldüğü anlamına gelmektedir. Ancak tam olarak hangi sebepten dolayı öldükleri hala bir sır.

Çarşamba günü Birleşik Krallık merkezli olan bir akademik dergideki yayımlanan araştırmaya göre erkek bireylerin, dişilerle çiftleşme arayışlarından dolayı kendilerini dinlenmeden mahrum bıraktıkları ve buna bağlı olarak da kendi nesillerini tehdit ettiklerini belirtti.

İZLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Bu cinsiyete dayalı ölüm çılgınlığına ışık tutmayı ümit eden bir araştırma ekibi, izleme cihazları taşıyan küçük sırt çantalarını Avustralya'nın Kuzey Bölgesi kıyılarındaki bir ada olan Groote Eylandt'taki yedi erkek ve altı dişi bireye bağladı.

Üremenin ölüme eş olduğu kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi

DİŞİLERDEN ÇOK DAHA AKTİFLER

Üreme mevsimini de içeren 42 gün boyunca toplanan veriler, farklı kedi davranışlarını analiz eden bir yapay zeka algoritmasına girildi ve sonuç olarak erkeklerin, dört üreme mevsimine kadar yaşayan dişilerden çok daha aktif olduğu fark edildi. Royal Society Open Science dergisindeki rapora göre, dişiler zamanlarının yaklaşık yüzde 24'ünü dinlenerek veya yatarak geçirirken; erkeklerin oranı ise sadece yüzde 7'ydi.

Üremenin ölüme eş olduğu kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi

ÇİFTLEŞME MEVSİMİNDE STRES HORMONLARI ARTIYOR

Ancak araştırmalar, erkek bireylerin çiftleşme mevsiminde artan stres hormonları nedeniyle meydana gelen iç kanama ve enfeksiyondan dolayı öldüğünü de ortaya çıkardı. Gizem perdesi hala aralanamadı. Kaynak: South China Morning Post

YORUMLAR
500
Üremek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi Üremek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi Bir dönem resmen kapanıyor! Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotunda Kral Charles yer almayacak Bir dönem resmen kapanıyor! Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotunda Kral Charles yer almayacak

Birleşik Krallık, Avustralya, kedi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı
14:36 Fenerbahçe'den ara transferde şov! Müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:35 Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi
14:22 Fenerbahçe taraftarına müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:09 Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi
12:52 İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine "Öl" yazdılar
13:02 Kadın öğretmenden 4 öğrencisine cinsel istismar! Mide bulandıran olayda yeni detaylar ortaya çıktı
14:05 Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı
13:30 Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı! Koltuk başka bir yere fırladı, sürücünün durumu ağır
14:00 Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 14:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement