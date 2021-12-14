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Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Adaylığına ve son dönem politikalarına destek verdi - Son Dakika
BBC

Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Adaylığına ve son dönem politikalarına destek verdi

14.12.2021 13:11
Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Adaylığına ve son dönem politikalarına destek verdi

CHP içinde "Gelecek için Biz" hareketini başlatan ve partinin 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olan eski milletvekili İlhan Cihaner, kurultaydan sonra ilk kez CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

CHP içinde “Gelecek için Biz” hareketini başlatan ve partinin 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olan eski milletvekili İlhan Cihaner, kurultaydan sonra ilk kez CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Aynı hareket içindeki isimlerden İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte gerçekleşen ziyaretten yansıyan bilgilere göre iki isim, Kılıçdaroğlu’nun son dönem politikalarına ve cumhurbaşkanı adaylığına da destek verdi.

CHP’nin sağ partilerle ittifak yapmasını eleştiren ve daha solda konumlanması gerektiğini savunan İlhan Cihaner, partinin geçen yıl Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışına girmiş, ancak kaybetmişti.

“Dünü, bugünü, yarını konuştuk”

Cihaner, sürpriz bir kararla dün İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Şeker, ziyareti, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ziyaret ettik. Dünü, bugünü, yarını konuştuk” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulislere yansıyan bilgiye göre görüşme, Cihaner ve Şeker’in talebi doğrultusunda gerçekleşti. İki isim CHP’nin son dönem politikalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, özellikle Suriye- Irak tezkeresine CHP’nin “hayır” kararına destek verdi, kendilerinin baştan beri tezkere konusundaki tutumlarının bu yönde olduğunu anlattılar.

“Genel başkan aday olmalı”

Görüşmenin ana konularından birisi de muhalefetin “cumhurbaşkanı adayı” ile ilgili oldu. İki isim, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının arkasında güçlü bir siyasi destek olması gerektiğini vurgularken, adayın da “ittifak politikalarının sorumluluğunu alan CHP’li bir isim olması” gerektiğini vurguladılar.

Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığının risklerini de dile getiren Cihaner ve Şeker’in, “Doğru olan genel başkanın adaylığıdır” mesajını da Kılıçdaroğlu’na ilettiği yansıyan bilgilerden. CHP Lideri ise kendi adaylığı ile ilgili net bir değerlendirme yapmadığı, aday belirleme sürecindeki gelişmelere göre adayın hareket edileceği mesajı verdi.

Edinilen bilgiye göre CHP’nin sol partilerle daha yakın ilişki kurması gerektiğini vurgulayan Cihaner, ittifak içinde olmasa da sosyalist sol partilerle, CHP’nin işbirliği zemininin açık tutması önerisini dile getirdi.

Seçimin kazanılması halinde “geçiş sürecinde” demokratik kitle örgütlerinin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Cihaner’in ayrıca, liberalizmin çöktüğü bir ortamda sosyal demokrat politikaların öne çıkarılmasının tabanda da destek bulacağı önerisinde bulunduğu da yansıyan bilgilerden.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner, Milletvekili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Adaylığına ve son dönem politikalarına destek verdi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Adaylığına ve son dönem politikalarına destek verdi - Son Dakika
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