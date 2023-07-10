Çin'deki anaokulunda katliam! Bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'deki anaokulunda katliam! Bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

10.07.2023 09:54

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan yakalandı ve saldırının nedeni araştırılıyor.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı! 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3'Ü ÇOCUK

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı! 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.

Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı! 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İKİ VELİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şehir yönetimi sözcüsü, AFP Haber ajansına verdiği demeçte, "Kurbanlar arasında bir öğretmen, iki veli ve üç öğrenci var. Bir şüpheli tutuklandı" dedi.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'deki anaokulunda katliam! Bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'deki anaokulunda katliam! Bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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