Çin\'den Yeni Uydu Fırlatıldı

ÇİN, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle dün yerel saatle 20.37'de fırlatılan Chinasat-9C adlı uydunun belirlenen yörüngesine başarıyla girdiği aktarıldı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 582'nci uçuşu oldu.
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