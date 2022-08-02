Tayvan'da gerilim sürüyor! Çin ordusu füze ve savaş uçaklarıyla tatbikata başladı

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Çin ile ABD'yi kafa kafaya getiren meselenin altında büyük bir rant var

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a ulatı. Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

6 FARKLI BÖLGEDE ASKERİ TATBİKAT YAPILACAĞI DUYURULDU

Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak askeri tatbikat yapma kararı aldı. Şinhua haber ajansı ise PLA'nın 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

GERÇEK MÜHİMMAT VE KONVANSİYONEL FÜZELER KULLANDI

PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı. Öte yandan, tatbikatta, bölgedeki hava üssünden kalkan tam teçhizatlı J-20 tipi savaş uçakları da yer aldı.

"ÇİN ORDUSU BOŞ DURMAYACAK"

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirmişti. Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

TAYVAN YAKINLARINDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı. ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

PELOSİ TARİHE GEÇTİ

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.