Çin\'in 75. Yılı Ankara\'da Kutlandı

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ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75'inci yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümünün kutladığını belirterek, "Çin Hükümetine ve halkına en içten tebriklerimi sunuyorum Türkiye ve Çin köklü tarihleri, güçlü kültürel bağları ve kadim medeniyet geçmişleriyle binlerce yıllık etkileşime sahip. Bugünkü dostluğumuz ve iş birliği sağlam temeller üzerine yükselmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çin Cumhurbaşkanının gerçekleştirmiş olduğu verimli görüşme neticesinde ülkelerimiz arasındaki üst düzey temasların son dönemde ivme kazandı. Türkiye- Çin Hükümetler Arası İş Birliği Komitesi Eş Başkanı olarak yakında Çin'i ziyaret edeceğim. Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye çalışacağız. Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen yıl daha da ivmeleniyor. Çin bizim için Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız. Geçen yıl 48 milyar doları aşan ticaret hacmimizin daha dengeli bir şekilde gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Çinli yatırımcıların son dönemde ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor iş birliğimizin farklı alanlarda daha da güçlenmesini ümit ediyoruz. Bu yıl daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret ediyor olması bizler için çok sevindirici. Ayrıca iki ülke arasında yapay zeka, yeşil enerji, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da iş birliğini önemsiyoruz. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında Çin'le ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZİN HASSASİYETLERİNİ TEMEL KARARLILIKLA DESTEKLEYECEĞİZ'

Çin tarzı modernleşme yoluyla güçlü bir devletin kapsamlı bir şekilde tesis edilmesi ve ulusun canlandırılması için Çin'in yeni bir yolculuğa çıktığını ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, "75 yıldan beri, Çin Komünist Özgü Partisi'nin (ÇKP) liderliğinde tüm etnik gruplardan insanlar Çin'e sosyalizm yolunu başarıyla açmış ve hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli sosyal istikrar gibi 2 büyük mucize yaratmıştır. Özellikle yeni çağa girilmesinden bu yana, Yoldaş Xİ Jinping'in merkezinde yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğinde ekonomik ve sosyal kalkınmasında tarihi başarılar elde edilmiş ve tarihi değişiklikler yaşanmış, yeni çağdan beri Çin, orta düzeyli müreffeh bir toplumu kapsamlı şekilde tesis etmiştir. 2023 yılında, Çin'in dünya ekonomisindeki payı yüzde 17'ye çıkmış, küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkı oranı üst üste birkaç senedir yüzde 30'un üzerindedir. Birbirimizin hassasiyetlerini temel kararlılıkla destekleyeceğiz, birbirimizin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerlemesini destekleyeceğiz. Karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek ikili ilişkilerin gelişmesi için daha sağlam bir temel atacağız. Kalkınma stratejilerinin üzere Çin- Türkiye hükümetler arası entegrasyonunu güçlendirerek, modernleşmeyi teşvik etmek için ele ele vereceğiz. Daha üst düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde edebilmek İşbirliği Komisyonu gibi mekanizmalara tam anlamıyla işlerlik kazandıracağız" dedi.