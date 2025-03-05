Çin, Trump\'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergisi tarifesini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien

"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti. Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

ABD'DEN AÇIKLAMA: BARIŞ İSTEYEN SAVAŞA HAZIR OLMALI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dair yorumda bulundu. Hegseth "Barış isteyen savaşa hazır olmalı. Ordumuzu inşa ediyoruz çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Güçlü ve farklı ideolojilere sahip ülkeler yükseliyor. Çin, ordusunu geliştiriyor, yeni teknolojiler kullanıyor. Eğer savaşı caydırmak istiyorsak güçlü olmalıyız." dedi.