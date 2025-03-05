Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Geniş Video İzle

Çin Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın talimatı üzerine uygulanan gümrük vergilerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin istediği savaşsa, ister gümrük savaşı olsun, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

05.03.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergisi tarifesini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.

Çin, Trump'a resti çekti: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien

"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

Çin, Trump'a resti çekti: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti. Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

ABD'DEN AÇIKLAMA: BARIŞ İSTEYEN SAVAŞA HAZIR OLMALI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dair yorumda bulundu. Hegseth "Barış isteyen savaşa hazır olmalı. Ordumuzu inşa ediyoruz çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Güçlü ve farklı ideolojilere sahip ülkeler yükseliyor. Çin, ordusunu geliştiriyor, yeni teknolojiler kullanıyor. Eğer savaşı caydırmak istiyorsak güçlü olmalıyız." dedi.

Çin, Trump\'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çengelköylü:
    REİS BOŞ KONUŞMAZ DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR KENDİNİ DÜNYAYI BEN YÖNETİYORUM DİYENLER BİR GÜN BİRBİRLERİNİ YOK EDECEK VE SONUNDA MÜSLÜMAN TOPLULUĞU DÜNYAYI YÖNETECEK 36 167 Yanıtla
  • Yakup754242:
    hadi jongyongpink yaparsınız siz şu deccalı ABD halledin 3 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bir deli abd nin başına geldi ve önümüzdeki yıllarda savaş çıkartabilir adam tam bir deli 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:15:13. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.