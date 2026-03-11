Çin ve Katar\'dan Diplomatik Görüşme

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi. Al Sani görüşmede, bölgedeki son gelişmelere değinerek, gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomatik çabaları yoğunlaştırdıklarını belirtti. İran'ın ülkesine yönelik saldırılarını kınadığını yineleyen Al Sani, bu saldırıların 'hiçbir bahane veya gerekçeyle kabul edilemeyeceğini' kaydetti.

Wang Yi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olarak Çin'in uluslararası meselelerde her zaman ilkelere bağlı kalarak adaleti savunduğunu söyledi. ABD ile İsrail'in BMGK yetkisi olmaksızın İran'a saldırmasının BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası ilişkilerin temel normlarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Wang, saldırıların kapsamının genişletilmesini doğru bulmadıklarını ve sivillere yönelik saldırıları kınadıklarını dile getirdi.

Wang, Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerek, Çin'in bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini aktardı.