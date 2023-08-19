Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ''Kıbrıs Türk'tür'' notuyla video paylaştı - Son Dakika

Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ''Kıbrıs Türk'tür'' notuyla video paylaştı

Son Güncelleme: 19.08.2023 20:21

MHP Lideri Devlet Bahçeli, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine ilişkin video çekti. ''Kıbrıs Türk'tür'' notu düşülen videoda Bahçeli'nin çizmelerini giyerek, ''Ağlama Sevdam'' şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüldü.

Kıbrıs'da BM güçlerinin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine MHP lideri Bahçeli'den de tepki geldi. "Kıbrıs Türk'tür" notuyla paylaşılan videoda Devlet Bahçeli'nin çizmeleri dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE PEŞ PEŞE TEPKİLER

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışılmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesi sonrasında çalışmalar bugün yeniden başlarken, yaşanan gelişmeye Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"KIBRIS TÜRK'TÜR" PAYLAŞIMI

Tepki gösterenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı.

ÇİZMLERİNİ GİYDİ

Videoda çizmelerini giymesi dikkat çeken Bahçeli'nin "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüldü.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ''Kıbrıs Türk'tür'' notuyla video paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ''Kıbrıs Türk'tür'' notuyla video paylaştı - Son Dakika
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