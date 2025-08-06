Clintonlar Epstein Soruşturmasına İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
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Clintonlar Epstein Soruşturmasına İfade Vermeye Çağrıldı

Clintonlar Epstein Soruşturmasına İfade Vermeye Çağrıldı
06.08.2025 01:37
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Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary, Jeffrey Epstein'in soruşturmasına ifadeye çağrıldı.

Eski ABD Başkanı ve Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, ABD Kongresi'nde cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein'i soruşturan komiteye ifade vermeye çağırıldı.

Temsilciler Meclisi'nin Denetleme Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi üye James Comer Clintonlarla birlikte, altı eski Adalet Bakanı ve iki eski FBI Direktörüne yd ifade celbi gönderdi.

Komite, Donald Trump yönetiminin Epstein konusundaki başka federal dosyaların yayımlanmaması kararının ardından, Epstein'in geçmişi konusunda bilgi toplamaya çalışıyor.

Beyaz Saray'ın kararı Trump destekçileri ve bazı Demokrat Partililer arasında öfke yaratmıştı. Bir çoğu federal dosyalarda Epstein ile bağlantılı ünlü erkeklerin yer aldığı bir "müşteri listesi" olduğuna inanıyor.

Trump ve muhafazakâr tabanı arasındaki Epstein meselesi büyürken, Demokrat ve Cumhuriyetçi partili üyelerden oluşan komite, geçtiğimiz günlerde ifade celpleri yayımlama kararı aldı.

Komite George W Bush, Obama, Trump ve Biden döneminde Adalet Bakanlığı'nın lider kadrosuna celp gönderdi. Komite ayrıca Epstein'e dair kayıtların verilmesi için bakanlığın kendisi için de bir celp ya yımladı.

Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan 20 yıl hapis cezası alan Lawyers for Ghislaine Maxwell'in avukatları, müvekkillerinin sıkı hukuki korumalarla bu güçlü soruşturma komitesine ifade vermeye istekli olduğunu söylemişti. Epstein'in komiteye 11 Ağustos'ta ifade vereceği açıklanmıştı, ancak daha sonra süresiz ertelendi.

Epstein ile ilgili kovuşturmalar 20 yıl devam etti. Florida Polisi ve Federal Soruşturma Bürosu FBI, Epstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını 2000'li yılların başında araştırmaya başlamıştı.

James Comer ifadeye çağırılanlara yazdığı mektupta ifade alma işleminin sonbahar aylarında yapılacağını ve Bill Clinton'ın 14 Ekim'de çağırıldığını söyledi.

Eski Adalet Bakanları Merrick Garland, Loretta Lynch, Eric Holder ve Alberto Gonzales ve ilk Trump döneminde görev yapan Jeff Sessions ile William Barr ifadeye çağırıldı. Eski FBI Direktörleri James Comey ve Robert Mueller'e de ifade için celp gönderildi.

Clinton yönetimi Epstein soruşturmalarından önceydi, fakat çiftin Epstein ile ilişkileri uzun süredir sorgulanıyor.

Çiftin sözcüsü, Bill Clinton'ın mahiyetiyle birlikte Epstein'in özel jetinde 2002 ve 2003'te uçtuğunu ve 2002'de Epstein ile New York'ta buluştuğunu kabul etmişti. Clinton ayrıca aynı dönemde Epstein'in New York'taki lüks dairesini ziyaret etmişti.

Bill ve Hillary Clinton'a yollanan mektuplarda, ifadeye çağırılma nedeni olarak bu olaylara ve iddia edilen başka temas ve bağlantılara vurgu yapılıyor

2019'da bir sözcü eski Bill Clinton'ın "Jeffrey Epstein'in yıllar önce Florida'da işlediğini kabul ettiği ya da yakın geçmişte New York'ta itham edildiği korkunç suçlar konusunda hiçbir şey bilmediğini" söylemişti.

Clinton Vakfı ve Bill Clinton'un basın bürosu yorum taleplerine yanıt vermedi. Adalet Bakanlığı da herhangi bir yorum yapmadı.

Comer'in celp yolladığı isimlerin komitenin önünde gerçekten ifade verip vermeyeceği ya da verirlerse bunun kamuya açık olup olmayacağı henüz belli değil.

Son 200 yıldır sadece dört eski başkana kongre komitelerinden ifade celbi gitti ve sadece ikisi gerçekten ifade verdi.

Örneğin 6 Ocak 2021'deki Kongre isyanını araştıran kongre komitesi, canlı yayınlanan bir oturumda Trump'a celp göndermeye karar verdi. Daha sonra Trump bunu durdurmak için dava açtı. Komite dağıldığında da ifade celbi düştü.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden üst düzey kişilerle ismi anılan Epstein'in 2019'da cezaevinde, intihar gözlemi altındayken ölümü komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Adalet Bakanı Pam Bondi, birkaç ay önce "Dosyalarda daha fazla soruşturma veya kovuşturma yapılmasını gerektirecek hiçbir şey yok" demişti. Bakan ayrıca kanıtların Epstein'ın intihar sonucu öldüğünü gösterdiğini ve hükümetin başka bir dosya yayımlamayacağını açıklamıştı.

Ancak MAGA kısaltmasıyla bilinen "Amerika'yı Yeniden Yücelt" siyasi hareketindeki birçok ünlü isim, nüfuzlu kişileri veya istihbarat teşkilatlarını korumak amacıyla ayrıntıların gizlendiğini düşünüyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Clintonlar Epstein Soruşturmasına İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika

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