CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

CNN International'ın üst düzey Tayvan ve ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Parti'li Nancy Pelosi'nin Asya gezisinin bir parçası olarak Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ŞUAN SİNGAPUR'DA

AA'nın haberine göre, 82 yaşındaki Pelosi, bugün erken saatlerde Singapur'a gelerek Pekin yönetimi ile gerilime neden olan Tayvan'a olası ziyaret iddialarının gölgesinde Asya turuna başladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Singapur Devlet Başkanı Halimah Yakob, Başbakan Lee Hsien Loong ve bir dizi bakan ile bir araya geleceğini aktardı.

PELOSİ'Yİ DURDURMAK İSTEYEN ÇİN ORDUSU ALARMA GEÇTİ

2 gün önce Pelosi'nin, "Tayvan'ı ziyaret edeceğim" açıklaması sonrası ABD ile Çin arasındaki tansiyon zirve yapmış, bunun üzerine Pelosi, Tayvan ziyaretini askıya almak zorunda kalmıştı.

Çin donanması, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'nda ve Güney Çin Denizi'nde tatbikatlar yapmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

GERÇEKLEŞİRSE, 25 YIL SONRA ABD'DEN GELEN EN ÜST DÜZEY ZİYARET OLACAK

Çin ile ABD arasındaki savaş ihtimalini yükselten ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

BIDEN İLE CİNPİNG 2 SAATİ AŞKIN TELEFONDA TARTIŞTI

Çin'in kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği kendi kendisini yöneten bir ada olan Tayvan, en tartışmalı konulardan biri olmaya devam ediyor. ABD Başkan Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping , Perşembe günü Washington ile Pekin arasında gerilim tırmanırken iki saat 17 dakikalık telefon görüşmesinde konuyu uzun uzun tartışmıştı.

ÇİN: TAYVAN SORUNU, ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNİN EN HASSAS SORUNUR

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Temmuz ayında Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Tayvan sorunu, Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas ve önemli ana sorundur" ifadelerini kullanmıştı.