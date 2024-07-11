Copa America Yarı Finalinde Uruguaylı Oyuncularla Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Copa America Yarı Finalinde Uruguaylı Oyuncularla Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

Copa America Yarı Finalinde Uruguaylı Oyuncularla Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

ABD'de oynanan Copa America yarı finalinde Kolombiya'nın galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası, Uruguaylı oyuncular ve taraftarlar arasında kavga çıktı. Premier Lig oyuncusu Darwin Núñez, Kolombiya taraftarlarıyla yumruklaştı. Gerginlik, oyuncuların aile ve arkadaşlarının bulunduğu bölümde yaşandı. Uruguay kaptanı José María Giménez, takım oyuncularının ailelerini korumaya çalıştığını belirtti ve güvenliğin yetersiz olduğunu söyledi. Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) ise şiddeti kınayarak, saha içinde ya da dışında şiddete ve hoşgörüsüzlüğe yer olmadığını vurguladı. Kavga öncesi saha içinde de gerginlik yaşandığı ve Uruguay yedek kulübesi üzerinde itiş kakışlar yaşandığı görüldü. Kolombiya'nın finalde Arjantin ile karşılaşacağı belirtildi.

11.07.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de oynanan Copa America yarı finalinde Kolombiya’nın galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası bazı Uruguaylı oyuncularla taraftarlar arasında kavga çıktı.

Premier Lig oyuncusu Darwin Núñez, Kolombiya taraftarlardan bazılarıyla yumruklaştı.

Uruguay’da yayın yapan El Pais gazetesinin aktardığına göre, gerginlik Uruguaylı oyuncuların aile ve arkadaşlarının bulunduğu bölümde çıktı.

Uruguay kaptanı José María Giménez, takım oyuncularının ailelerini korumaya çalıştığını savundu.

Giménez tribündeki durumu "felaket" olarak tanımlarken güvenliğin yetersiz olduğunu söyledi.

“Polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık” diyen Giménez, “Bu içmeyi bilmeyen iki, üç kişinin suçuydu” açıklamasını yaptı.

Kavga anlarına ait görüntülerde Uruguay oyuncuları Ronald Araújo ve Mathias Olivera da görülüyor.

Kuzey Carolina’da oynanan maç Kolombiya’nın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Güney Amerika Futbol Federasyonu’ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada futbol oyununu gölgeleyen her türlü şiddetin güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

CONMEBOL, “Saha içinde ya da dışında şiddete ve hoşgörüsüzlüğe yer yok” mesajını verdi.

Tribündeki kavga öncesi saha içinde de iki takım kafilesi arasında gerginlik yaşandı.

Ardından Uruguay yedek kulübesi üzerinde itiş kakışlar yaşanmaya başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Darwin Núñez’in bu bölüme tırmanarak ulaştığı ve hızla Kolombiyalı taraftarlarla karşı karşıya geldiği görülüyor.

Bu sırada bazı taraftarlar gerilimin büyümesini engellemeye çalışırken, Kolombiya tarafından sıvı dolu plastik bardaklar atıldı.

Yine taraftarların çektiği görüntülerde Núñez’e bir yumruk atıldığı görüldü.

Núñez’in tribün kavgası sonrası saha içinde oğlunu kucağında tutarken görüntüleri de ekranlara geldi.

BBC yaşananlara ilgili bilgi almak için Núñez’in temsilcileri ile temasa geçti ancak henüz bir yanıt alınamadı.

Kolombiya kupanın finalinde Pazartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: BBC

Güney Amerika, Kolombiya, Arjantin, El Pais, Uruguay, Futbol, Kavga, Uluslararası, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Copa America Yarı Finalinde Uruguaylı Oyuncularla Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Copa America Yarı Finalinde Uruguaylı Oyuncularla Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement