COVID-19\'a yakalanan Joe Biden\'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü

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81 yaşındaki Biden, Las Vegas'taki seçim kampanyası sırasında COVID-19'a yakalandı ve Çarşamba gecesi Delaware'e döndü. Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle zaten endişe konusu olan Biden'ın, Air Force One'dan inmesi ve araca binmesi sırasındaki zorlanması, bu endişeleri daha da artırdı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, son 24 saat içinde Demokrat Parti'nin üst düzey üç üyesinin Biden'a seçimlerden çekilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. CNN'in haberine göre, Onursal Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Biden'a Donald Trump'ı yenemeyeceğini ve partinin Kongre'deki şansını tehlikeye atabileceğini söyledi. Benzer şekilde, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Biden'a çekilmesini tavsiye etti.

Durumun ciddiyetini gösteren bir diğer gelişme ise Temsilci Adam Schiff'in açıklamaları oldu. Schiff, Demokrat bağışçılara Biden'ın kazanamayacağını ve popülaritesinin düşük olmasının partinin Kongre şansını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Bu gelişmeler, Demokrat Parti içinde Biden'ın adaylığı konusunda ciddi bir tartışmanın başladığını gösteriyor. Parti, bir yandan Trump'ı yenebilecek bir aday çıkarma, diğer yandan da Kongre'deki çoğunluğunu koruma baskısı altında. Biden'ın bu duruma nasıl yanıt vereceği ve partinin nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki günlerin en önemli siyasi gündem maddesi olacak gibi görünüyor.