Üye Girişi
Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir - Son Dakika
BBC

Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir

13.01.2022 22:27
Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir

Fransa'da öğretmenler, hükümetin koronavirüs kriziyle ilgili uygulamalarını protesto etmek için toplu grev düzenliyor.

Fransa'da öğretmenler, hükümetin koronavirüs kriziyle ilgili uygulamalarını protesto etmek için toplu grev düzenliyor. Bu durum okulların yarısının kapanmasına neden olabilir.

Fransız bakanlar, Omicron varyantı nedeniyle artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen okulları açık tutmayı öncelik olarak görüyor.

Öğretmenler okullardaki Covid-19 kurallarının kafa karıştırıcı olduğunu ve sürekli değiştiğini söylüyor.

Sendikaların aktardığına göre, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin Perşembe günü greve gitmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok ilkokul kapalı olacak.

Öğretmenleri, velileri ve diğer okul personelini temsil eden 11 sendikanın katılacağı ülke çapındaki grev, son yılların en büyüğü olabilir.

11 sendikanın yaptığı açıklamada, "Tüm eğitim camiasının tükenmişliği ve öfkesi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştı" denildi.

Sendikalar, okullardaki "kaotik" durumdan hükümetin ve eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer'in sorumlu olduğunu söyledi.

Grevi asıl tetikleyen Fransa'nın Aralık ayından bu yana pek çok kez değiştirilen sağlık protokolü oldu.

'Kurallar sürekli değişiyor'

2 Ocak'ta, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından bir gün önce açıklanan kurallara göre, Covid-19 olan öğrencilerin bir antijen veya PCR testi yaptırmaları, negatif çıktıktan sonra da derslere devam etmek için ikinci ve dördüncü gün testi uygulamaları gerekiyordu.

Koronavirüs enfeksiyonlarının artışıyla gelen bu kural değişikliği, eczanelerin dışında uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı ve ülkenin test kapasitesini zorlamaya başladı.

Bu büyük test talebine karşı, hükümet bu hafta öğrenciler için Covid-19 kontrollerine ilişkin kuralları hafifletti.

Pazartesi günü, Fransa Başbakanı Jean Castex, sınıf arkadaşlarından birinin pozitif çıkması durumunda öğrencilerin PCR yerine kendi kendine test yapmasına izin verileceğini söyledi.

Ancak önlemlerin azaltılması, öğretmenlerin güvenlik endişeleri duymasına yol açtı. Çünkü Fransa, Salı günü 368 bin 149 gibi rekor sayıda yeni koronavirüs vakası bildirdi.

Sendikalar, hükümetin iletişim eksikliğinin, test kurallarında sık sık değişiklik yapılmasının ve Covid-19'a karşı yetersiz korumanın, öğretmenlerin olması gerektiği gibi çalışmasını engellediğini söylüyor.

Snuipp-FSU sendikası, grevin öğretmenlerdeki "artan umutsuzluğu gösterdiğini" söyledi.

Hükümet ise okulları açık tutmak için gerekli olduğunu düşündüğü bu politikaları savundu.

Eğitim Bakanı Blanquer, BFM TV'ye, "Zor olduğunu biliyorum, ancak grev sorunları çözmez. Virüse karşı grev olmaz" dedi.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem aday olması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için bu grev siyasi açıdan kötü bir zamana denk geldi.

Fransa seyahat kurallarını da hafifletiyor

Fransa hükümeti okulların ardından seyahat kurallarını da gevşetiyor. 18 Aralık'tan bu yana İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamaları Cuma gününden itibaren hafifletilecek.

Artık aşılı yolcuların Fransa'ya girmek için geçerli bir nedene ihtiyacı olmayacak, ayrıca ülkeye girdikten sonra karantina yapmaları gerekmeyecek.

Ancak, yine de İngiltere'den ayrılmadan 24 saat önce negatif sonuçlanmış bir Covid-19 testi gösterilmesi grekiyor.

Acentalar sevinçle karşıladı

Bu haber seyahat şirketleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Jet2 Havayolları, kayak merkezlerine uçuş rezervasyonlarında artış beklediğini bildirdi.

Demiryolu firması Eurostar önümüzdeki haftalarda yolcu sayısının artıracağını söylerken feribot şirketi Brittany Ferries bunu "büyük bir rahatlama" olarak nitelendirdi.

Şirketinin CEO'su Christophe Mathieu, Brittany Ferries'in binlerce yolcusunun seyahatlerini gerçekleştiremediğini ve sınırların kapatılması gibi "acımasız" önlemler nedeniyle milyonlarca Pound kaybedildiğini söyledi.

Seyahat firmaları temsilcisi ABTA, her yıl yaklaşık 17 milyon İngiliz vatandaşının Fransa'yı ziyaret ettiğini belirtirken "Yılın bu zamanında binlerce insan kayak tatili için oraya gidiyor. Sınırların açılması, önümüzdeki birkaç hafta için orada rezervasyon yaptıran ve endişeyle haber bekleyen müşteriler için büyük bir rahatlama olacak" dedi.

Fransa, bu ayın başlarında kısıtlamalarını sıkılaştırarak yapabilenler için uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirmişti.

Kapalı etkinlikler sınırlandırılmış, gece kulüpleri kapatılmıştı.

Perşembe günü ise Fransız Senatosu, insanların barlar ve restoranlar da dahil olmak üzere pek çok alana girmek için aşı belgesi göstermesini zorunlu tutan tartışmalı öneriyi onayladı ve girişlerde negatif test gösterme seçeneğini kaldırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü binlerce kişi, bu kararı protesto etti.

Fransa'da Covid-19 pandemisi sürecinde toplam 12,6 milyon insan enfekte oldu ve 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir
Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir
Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Protesto, Fransa, Grev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir - Son Dakika Dünya

BBC

Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı         
22:21
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47

Son Dakika Haberleri
22:21 Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
22:08 Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı
21:57 York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı
21:39 Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!
21:27 Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 22:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Covid-19: Fransa'da öğretmenler greve gidiyor, okulların yarısı kapanabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement