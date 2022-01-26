Üye Girişi
Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi - Son Dakika
BBC

Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi

26.01.2022 13:01
Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayıları artarken, Kış Olimpiyatları'nın katılımcıları için Covid-19 testi kuralları gevşetildi.

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayıları artarken, Kış Olimpiyatları'nın katılımcıları için Covid-19 testi kuralları gevşetildi. Katılımcıların testlerinin pozitif sayılması için 40 yerine 35'lik bir döngü eşiği (CT) standardını karşılaması gerekiyor.

CT değerinin yüksek olması kişide hastalığın bulaşıcılığının düşük olduğunu gösteriyor. Farklı ülkelerde yaygın olarak 30-35 değeri eşik olarak kabul edilse de Çin, başlangıçta daha yüksek bir eşik belirlemişti.

Gevşetilen bir diğer kural da, yakın temaslıların izolasyon sürelerinin 14 günden 7 güne indirilmesi.

Pekin halkına daha sert kısıtlamalar

4 Ocak'tan bu yana Kış Olimpiyatları için şehre gelen 3 binden fazla kişiden 106'sının test sonucu pozitif çıktı.

Oyunların kapalı tesislerinin dışında, Pekin halkı daha sert kısıtlamalar ve yeni kapanmalarla karşı karşıya.

Pekin'in Fengtai bölgesinde bu hafta başında yerel olarak bulaşan az sayıda vaka bulunması üzerine, burada yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye Covid testi yapıldı.

Ateş veya öksürük semptomları için reçetesiz satılan ilaçlardan alanlara ise ilaçların satın alma tarihinden itibaren 3 gün içinde test yapmaları söylendi.

Çin "Sıfır Covid" stratejisini sürdürürken, yetkililer, Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta başlamadan önce küçük Covid salgınlarını yok etmeyi hedefliyor.

'Sıfır vaka değil sıfır yayılma'

Ancak Pekin 2022 Olimpiyatları Tıp Uzmanı Panelinin Başkanı Dr. Brian McCloskey, Pazar günü bir medya brifinginde organizatörlerin hedeflerinin "sıfır vaka" değil "sıfır yayılma" olduğunu söylemişti. Bunun üzerine olimpiyat yetkilileri de vaka sayısının artmasını beklediklerini söylüyor.

McCloskey, koronavirüs testleri pozitif çıkanları hızlı bir şekilde tespit edip izolasyonlarını organize etmenin başlıca zorluk olduğunu söyledi.

Oyunlarda Covid testleri pozitif çıkanlar, test sonuçlarının iki kez negatif çıkması durumunda tekrar turnuvaya katılabilecek.

Dr. McClosky, Pazar günkü brifinginde, organizatörlerin Olimpiyat katılımcıları için bir denge bulmaya çalıştıklarını söyledi.

En katı toplu spor etkinliği

Yaklaşan Kış Olimpiyatlarının, Çin'in ''Sıfır Covid'' politikasını korumaktaki kararlılığı nedeniyle, dünya çapında şimdiye kadar düzenlenen en katı toplu spor etkinliği olması bekleniyor.

Çin bunu başarmak için, tüm Olimpiyat katılımcılarını genel halktan tamamen izole etti. Bunun için Olimpiyat sporcularını, takım yetkililerini, medyayı ve diğer katılımcıları etkinliğe iki hafta kala, geniş bir "kapalı döngü" ağına dahil etti.

Olimpiyatlar'a gelen kişilerin, ülkeye varışta ve ülkeden ayrılmadan önce; ve Olimpiyat müsabakalarına gittikleri sürece her gün Covid testi yapması gerekiyor.

Şimdiye kadar, pozitif testlerin yarısından biraz fazlası Pekin Havalimanı'na varışlarda tespit edildi. Geri kalanlar ise Olimpiyat'ın ''kapalı döngü'' ağları için yapılan rutin testler sırasında bulundu.

Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Koronavirüs, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi - Son Dakika Dünya

BBC

Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama yapmak için neden o kadar bekledi? Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama yapmak için neden o kadar bekledi?         
13:04
Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler         
13:00
Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz         
12:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17

Son Dakika Haberleri
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement