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CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı - Son Dakika
BBC

CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı

09.12.2021 14:47
CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi yayımladığı yıllık raporunda, dünya genelinde hapiste olan gazeteci sayısının 293'a ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yayımladığı yeni raporunda dünyada hapiste olan gazeteci sayısının 2021'de rekor kırarak 293'a ulaştığını açıkladı.

CPJ, geçen yılın raporunda ikinci sırada olan Türkiye'nin altıncı sıraya gerilediğini bildirdi. Raporda aynı zamanda Türkiye'nin bu yıl 20 gazeteciyi cezaevinden çıkardığı, 18 gazetecinin hala cezaevinde olduğu açıklandı.

Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu üç ülke, sırasıyla Çin (50), Myanmar (26) ve Mısır (25).

İkinci sırayı alan Myanmar'da Şubat ayında ordunun darbe yaparak yönetime el koyması ve olağanüstü hal ilan etmesi medyanın üzerinde baskıya neden olmuştu.

Dördüncü ve beşinci sırada ise Vietnam (19) ve Belarus (19) bulunuyor.

1992 yılından beri dünya genelinde hapisteki gazetecileri takip eden komite, gazetecilerin tutuklanma sebeplerinin her ülkede farklı olduğunu, ancak her yıl artan ve altı yıldır rekor kıran sayılarınü basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğe karşı hoşgörüsüzlüğün artışını gösterdiğini belirtiyor.

CPJ direktörü Joel Simon yaptığı açıklamada, "Dünyada hapisteki gazeteci sayısının rekor kırdığı altıncı yıl bu. Bilginin insanlara nasıl aktarıldığını kontrol etmek isteyen ve bunu hiç sakınmadan yapan dünya rejimleri ile karşı karşıyayız" dedi.

2021 yılında öldürülen gazeteciler

CPJ bugün yaptığı açıklamada mesleklerini icra ettikleri için öldürülen gazeteci sayısının 24 olduğunu bildirdi. 18 diğer gazetecinin ise ölüm sebeplerinin henüz belirlenmediği, ancak ölümlerinin meslekleri ile bağlantılı olabileceğini ekledi.

Öldürülenler arasında Temmuz ayında Afganistan'da Taliban saldırısında hayatını kaybeden Reuters fotomuhabiri Danish Siddiqui, ve Haziran ayında Meksika'da silahla vurularak öldürülen Gustabo Sanchez Cabrera var.

Raporda Meksika'da 2021 yılında 9 gazetecinin öldürüldüğü açıklandı. Rapor aynı zamanda Hindistan'da 5, Afganistan'da 4 ve Pakistan'da da 3 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Türkiye'deki durum

CPJ, Türkiye'nin altıncı sıraya gerilemesi ile basına yönelik tavrın değiştiğini düşünmenin 'saflık' olacağını söyledi.

2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından medya üzerinde baskının gittikçe arttığını ve ülkedeki ana akım medyanın neredeyse tamamen yok edildiğini aktaran CPJ, birçok gazetecinin son beş yılda mesleği bıraktığını belirtti.

CPJ aynı zamanda çok sayıda gazetecinin şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarıldığı ve hala duruşma tarihi beklediğini söyledi.

Rapordaki diğer önemli başlıklar

CPJ'nin bu yılki raporu ilk defa Hong Kong'da hapsedilmiş gazetecileri de kapsıyor.

Hong Kong'da ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmayı suç haline getiren güvenlik yasasının 2020'de onaylanmasıyla beraber sekiz gazeteci tutuklandı, bunlardan bazılarının müebbet hapis cezası alabileceği düşünülüyor.

Rapor, Meksika'nın gazeteciler için Batı Yarıküre'deki en ölümcül ülke olmaya devam ettiğini aktarıyor.

En az 17 gazetecinin siber suçlar üzerinden hapsedildiği belirtiliyor.

Hapisteki 293 gazetecinin 40'ı, yani yaklaşık yüzde 14'ü kadın.

CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı
CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı
CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı

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Son Dakika Dünya CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021'de rekor kırdı - Son Dakika
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