Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi için Suudi Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek. Erdoğan'ın katılımcılara hitap edeceği zirvenin ana gündemi Gazze olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncekin gün çağrı yaparak "Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİN SALDIRILARI ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor. Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Müslüman dünyasının Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı yeterince ses çıkarmamasını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.