Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu

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Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan bir ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölge halklarınca en beğenilen lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderleri geride bıraktı.

14.05.2024 21:01
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Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölge halklarınca en beğenilen lider olduğunu ortaya koydu.

BATI BALKAN ÜLKELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ANKET

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünce Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da "Batı Balkanlar Bölge Anketi" düzenlendi. Ankette, söz konusu ülke vatandaşlarına, "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Hükümetin ele alması gereken en önemli öncelik hangi sorun olmalıdır?" ve "Aşağıdaki dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" gibi sorular yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu

Ankete katılan vatandaşların çoğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ele alınması gereken en önemli önceliğin, "ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı" olduğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN BEĞENİLEN LİDER

Arnavutluk'ta ankete katılan vatandaşların yüzde 71'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını kaydederken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64 ile ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu
ABD Başkanı Joe Biden

PUTİN VE BIDEN'I GERİDE BIRAKTI

Bosna Hersek'te aynı soruya cevap verenlerin yüzde 61'i Erdoğan hakkında olumlu düşünürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi, yüzde 37'lerde kaldı. Karadağ'da da Erdoğan yüzde 56'lık oranla ilk sırada yer alırken, Putin yüzde 50 ile ikinci, Şi ise yüzde 46 ile üçüncü sırada yer aldı. Kuzey Makedonya'da ise Erdoğan, en beğenilen lider olarak yüzde 66 ile yine ilk sırada yer alırken onu yüzde 49 ile Putin, yüzde 37 ile Biden ve yüzde 35'le Şi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Sırbistan'da en beğenilen liderin yüzde 80 ile Putin olduğu görülürken, Şi'nin yüzde 73 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 41 ile üçüncü sırada bulunduğu görüldü. Kosova'da ise Biden yüzde 85 ile, en beğenilen liderler sıralamasında ilk sırada yer alırken Erdoğan yüzde 82 ile ikinci oldu. Ankete, Arnavutluk'tan 1216, Bosna Hersek'ten 1225, Kuzey Makedonya'da 1220, Karadağ'dan 1036, Sırbistan'dan 1238 ve Kosova'dan 1203 kişinin katıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Sırbistan, Joe Biden, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkan ülkelerinde en beğenilen lider oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Gündoğan: Madem çok beğendiniz o zaman siz de verin yetkiyi, enflasyonmuş hayat pahalılığıymış nasıl mücadele ediliyor siz de görün. 33 24 Yanıtla
  • Armağan atış: Balkanlar’a git de gör pahalılığı o zaman anlarsın neden seçtiklerini 14 21 Yanıtla
  • Doğrucu: Adamlar resmen dalga geçmişler. Onların yerinde olsam bende oy veririm. Paranın değeri kaybolduğu için neredeyse burada bedava tatil ve alışveriş yapiyorlar. 20 13 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş, Bak gör ülke ne hallerde. 15 11 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Sayesinde paraları değer kazanıyor. Neden beğenmesinler ki 16 9 Yanıtla
  • Gursel kalen: Batı Balkan ülkelerinin bundan haberi var mı? 5 5 Yanıtla
  • Serafettin Eren: Peki kendi ülkesinde durum nasıl ?? 6 4 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Davulun sesi uzaktan hoş gelir 2 3 Yanıtla

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