Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek

Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük ziyaretini tamamladıktan sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta da yoğun diplomasi trafiğine devam edecek.

ÖZBEKİSTAN'DA PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan bu görüşmeye Rus lider Putin'in daveti ile gideceğini açıklamıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Putin, art arda yaptıkları açıklamalarla bu zirvede tahıl koridoruyla ilgili son dönemlerde dile getiren sıkıntıları görüşeceklerini söyledi.

ABD'DE BM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK

Erdoğan bu ziyaretin hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak. Tarihler 20 Eylül'ü gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.Erdoğan burada Rusya- Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin uluslararası kırmızı çizgilerini belirtecek.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak birçok devlet başkanı ile de görüşmeler yapacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Erdoğan'ın burada ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşeceği öngörülüyor. Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinin, ABD silahlarının ve Ukrayna- Suriye Savaşı'nın ele alınacağı aktarıldı.