İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılan kişi sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu söyledi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü günlerdir devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

MİTİNGE YOĞUN KATILIM

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanında yer aldı.

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON KİŞİ MİTİNGE GELDİ

Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılan kişi sayısını da açıkladı. Erdoğan, 1.5 milyona yakın kişinin mitingde olduğunu söyledi.