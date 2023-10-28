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İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı - Son Dakika

İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişinin katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılan kişi sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü günlerdir devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

MİTİNGE YOĞUN KATILIM

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON KİŞİ MİTİNGE GELDİ

Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılan kişi sayısını da açıkladı. Erdoğan, 1.5 milyona yakın kişinin mitingde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

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Son Dakika Dünya İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı - Son Dakika
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