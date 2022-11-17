Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşmesini anlattı: Bana sataşıyorsun - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşmesini anlattı: Bana sataşıyorsun

17.11.2022 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşmesini anlattı: Bana sataşıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine değinen Erdoğan, "Ben ona sadece dedim ki 'Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' 'Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim' dedim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin gündeme dair sorduğu sorularını yanıtladı. Burada Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sorulması üzerine Erdoğan, Macron ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

"BANA SATAŞIYORSUN"

Erdoğan, "Ben ona sadece dedim ki 'Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' 'Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim' dedim.Bu konularla ilgili olarak da yine aynı durumu koruduk" ifadelerini kullandı.

SAMP-SAVUNMA SİSTEMLERİ MESELESİ KONUŞULDU

Öte yandan Erdoğan iki ülke arasında en önemli konulardan bir tanesinin SAMP-T savunma sisteminin olduğunu vurgulayarak, "Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa, İtalya, Türkiye SAMP-T meselesini de kısa zamanda çözelim.' İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık" dedi.

"LİBYA KONUSUNDA GÖRÜŞME YAPTIK"

Erdoğan açıklamalarını "Özellikle de savunma sanayiine yönelik yaptığımız görüşme iyi oldu. Bunun yanında enerji ile ilgili yaptığımız görüşme iyi oldu. Libya konusunda iyi bir görüşme yaptık. Göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. 'Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de bu konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber de ele alarak sürdürelim' dedik" sözleri ile sonlandırdı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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